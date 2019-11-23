ياسمين صبري تنشر صور بفستان مشجر طويل خلال رحلتها بالمالديف

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نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صور لها خلال رحلتها لجزر المالديف.
وظهرت في الصور مرتدية فستان مشجر طويل من أمام البحر، وعلقت: "صباح الخير".
كان آخر ظهور للنجمة ياسمين صبري في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وتحدثت الفنانة عن مواصفات فتى أحلامها، الذي تتمنى الزواج منه، مؤكدة أنها لا تبحث عن شكل معين، مشددة أنه يجب أن يكون شخصا مهتما بنفسه: "هي مش فكرة شكل الإنسان، وأنا لما آخد بالي من نفسي يبقى عايزة حد ياخد باله من نفسه وبيشتغل على نفسه وعايزة حد ميحسش أنه جامد آخر حاجة ومحصلش قبل كدة".
وقالت صبري إنها تتمنى الزواج من رجل "طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي"، كما تمنت أن ترتبط بشخص قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم على أن يكون له لحية خفيفة.
ووصفته صبري بأنه يجب أن يكون هادئ و"راسي" و"متفتح لكل حاجة مختلفة" ورومانسي ويجب أن يكون "حساس" وألا يكون "نحنوح وملزق".
وتمنت صبري أن يكون فتى أحلامها شخصا عاديا وليس نجم مجتمع، وأن يكون شخص يتكلم كثيرا "كلامه حلو ويتكلم واسمع منه واتعلم منه".
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