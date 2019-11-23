ريهام سعيد تدعم حمو بيكا: "مينفعش بلد تانية تحتضنه"

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو من حفل مطرب المهرجانات حمو بيكا، في الأردن.

ودعمت ريهام "بيكا"، الذي منعته نقابة الموسيقيين من إقامة حفلات غنائية في مصر، قائلة: "ليه حمو بيكا بيعمل حفلات كبيرة برة مصر.. وممنوع في بلده اشمعنى أوكا وأورتيجا وشعبولا ورمضان أرجوك يا أستاذ هاني شاكر شوف حل لحمو بيكا ما تخليش بلد غير بلده تحتضنه".

وتابعت: "توضيح بس أنا قضيتي مش محمد رمضان الموضوع هنا خيار وفقوس.. محمد حبيبي ونجم وناجح وربنا يزيده.. القضيه هنا ليه محمد رمضان أوكي وأوكا وأورتيجا وشعبان عبد الرحيم.. وحمو بيكا لأ؟ الراجل قال هاغني كلام محترم.. وبيطلع يعمل حفلات بره ليه إحنا نمشي السياسة خيار وفقوس".

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وتعرضت ريهام لهجوم من متابعيها، الذين انتقدوا دفاعها عن بيكا، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي.. "ركزي بس بيقول إيه وكلماته عامله إزاي وكلمات محمد رمضان عاملة إزاي.. اسمعي المطاوي والسكاكين والشتايم اللي بيقولوها ف الأغاني"، وتفاعلت الإعلامية مع التعليقات، قائلة: "حفلته في الأردن في منتهى الاحترام".

وردت "ريهام" على متابع حذرها من انتقاد محمد رمضان بقوله، "بلاش تقربي لرمضان حتى لو تلميح محمد رمضان دا لوحده كدا حكومة"، فردت عليه: "اللي يقف مع الحق أقوى من أي حد".