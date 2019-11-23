شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورها مع طفلتها الصغيرة "لولا" التي كانت حريصة على إخفاء ملامح وجهها. ونشرت الإعلامية اللبنانية صورهما أثناء مشاركتها في إحدى فعاليات تنظيف الشوارع، على هامش المظاهرات اللبنانية، معلقة عليها: "مشاركة صغيرة جدًا ‏اليوم في وقت غير عادي في بيروت".‏ Advertisements ريا أبي راشد هي إعلامية لبنانية تقدم برنامج "سكووب" الخاص بآخر أخبار نجوم هوليود، كما أنها استضافت أبرز المشاهير من الممثلين مثل نيكول كيدمان، والإعلامية هي أيضًا منتجة في شبكة "إم بي سي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ريا أبي راشد وطفلتها تجمعان القمامة من شوارع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.