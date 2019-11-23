الامارات | رحيل كاره الشهرة.. صاحب «أنا عندي رانديفو»

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل كاره الشهرة.. صاحب «أنا عندي رانديفو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت وزارة الشؤون الثقافة التونسية الفنان رضا الحاج خليفة، المعروف برضا ديكي ديكي، الذي رحل مساء أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

وعُرف الفنان الراحل بعدد من الأغنيات التي ألهمت جيلاً بكامله، ومن بينها أغنيته الشهيرة «ديكي ديكي.. أنت صديقي» التي أصدرها سنة 1978، وارتبطت بذاكرة أجيال بأكملها، ومازال كثيرون يردّدونها حتى اليوم.

كما كتب الراحل ولحّن وغنّى عدداً كبيراً من الأغنيات التي حملت بصمة خاصة ومتفرّدة بين أبناء جيله، ومن أبرز أعماله التي حققت شهرة واسعة: «أنا عندي رونديفو» و«ذات يوم في فصل الشتاء».

عاش الفنان بعيداً عن الأضواء كارهاً للشهرة وتجنّب اللقاءات الإعلامية حتى إن العديد ممن يحبون أغانيه ربما لا يعرفون صورته.