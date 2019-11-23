الامارات | محمد هنيدي بعد جراحة الـ«5 ساعات»: تحسّنت الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي بعد جراحة الـ«5 ساعات»: تحسّنت الآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي جمهوره بعد أن أجرى جراحة في فكه منذ أيام. ونشر بطل «صعيدي في الجامعة الأميركية» صورة له على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي وهو قبل العملية، موضحاً أنه تحسّن الآن ولا داعي لأي قلق، وشكر جمهوره الكبير.

وقال هنيدي إنه اضطر لإجراء عملية في فكيه بأحد المراكز الصحية بمنطقة المهندسين، واستغرقت العملية خمس ساعات.

يشار إلى أن محمد هنيدي، شارك مؤخراً في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمسرحيه «3 أيام فى الساحل»، مع النجوم مها أبوعوف وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى، ومن إخراج مجدي الهواري.

ويحضر هنيدي لتصوير فيلمه «كينج سايز» مع المؤلف عمر طاهر والمخرج اسلام خيري. ويتم حالياً اختيار بقية أبطال الفيلم الذي يعد أول عمل مصري يستخدم تقنية الغرافيك في تصوير البطل بدور عقلة الإصبع. وصور هنيدي مقدمة تشويقية للفيلم.