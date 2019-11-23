المرأة الاستثنائية.. كندة علوش تهنئ هند صبري بعيد ميلادها

عايدت الفنانة كندة علوش، الفنانة هند صبري، بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر عدد من الصور التي تجمعها بها، برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف وغادة عادل وبشرى والإعلامية إنجي علي.

أرفقت كندة تعليقًا على الصور عبرت من خلالها عن حبها لهند صبري، وقالت:" كل الحب والتقدير للمرأة الاستثنائية، هند صبري، كل سنة وانتي طيبة، حياتي، ضلك مشرقة".

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وتوجهت كندة بالشكر لزوج الفنانة هند صبري، أحمد الشريف، لتنظيمه احتفالًا خاصًا لزوجته بمناسبة عيد ميلادها: "كلنا بنحبك يا أحمد الشريف".

كواليس تجهيزات حفل عيد الميلاد

الاحتفال بعيد الميلاد، أعده زوج الفنانة التونسية بصحبة صديقتها المقربة "حنان"، فى إحدى القاعات بالقاهرة الكبرى، دون أن يخبرها، وفقا لما ذكرته "بوسي"، وسط دعوة عدد كبير من الفنانين والإعلاميين وصناع السينما، منهم: يسرا، منة شلبي، ليلى علوي، إلهام شاهين، تامر حبيب، كندة علوش، بشرى، بسمة، إنجي علي وغادة عادل.

مفاجأة هند صبري في عيد ميلادها وبكائها

على أنغام أغنية "انزل يا جميل على الساحة"، دخلت هند بفستان أسود متوسط الطول، وبالطو طويل، يحمل اللون البني الفاتح، بصحبة زوجها وصديقتها، لتتفاجئ بوجود عدد كبير من الحضور.