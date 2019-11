دايما فخورة بيك.. بسمة بوسيل تغازل تامر حسني

نشرت بسمة بوسيل، مصممة الأزياء وزوجة المطرب تامر حسني، صورة لهما على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وهي محتضنة زوجها تامر حسني، لتعبر له عن حبها وفخرها الدائم به.

وكتبت بسمة بوسيل في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إسنترجام"، "Always proud of you my baby"، أي "دائما فخورة بك يا حبيبي".

وخلال دقائق قليلة لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي بسمة بوسيل عبر الإعجابات والتعليقات.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني، تعاون فيه مع المطربة شيرين عبدالوهاب، في إحياء حفل غنائي ضخم، وذلك بعد فترة غياب عن العمل سويا، دامت لنحو 15 عاما.