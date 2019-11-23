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الامارات | "الرجل الحديدي الحقيقي" يطير بسرعة قياسية بالبدلة النفاثة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت نشرة مرصد المستقبل في دبي، أن المخترع والمغامر البريطاني، الذي تصفه وسائل الإعلام عادةً بالرجل الحديدي الحقيقي، ريتشارد براوننج، نجح في تحطيم رقمه القياسي السابق، بالطيران في بدلة مجهزة بمحرك نفاث.

وأوضحت أن براوننج طار بالبدلة النفاثة الموجّهة بجناح بسرعة كبيرة، بلغت 136.891 كيلومتراً في الساعة، متجاوزاً ضعف رقمه القياسي المُسجَّل قبل عامين، والبالغ 51.53 كيلومتراً في الساعة؛ وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبهذا الإنجاز، دخل المغامر موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتحقيقه أكبر سرعة باستخدام بدلة تعمل بمحرك نفاث، يتحكم بها جسدياً وموجهة بقوة الرياح. وجرى اختبارها في رصيف برايتون في إنجلترا.

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وقد لا تكون البدلة التي اخترعها ريتشارد براوننج بأناقة بدلة الرجل الحديدي أو بالمستوى التقني الذي ظهرت به في الأفلام، إلا أن البدلة الطائرة التي طورتها شركته الناشئة؛ جرافيتي، هي الأقرب في العالم لبدلة الرجل الحديدي توني ستارك ذات الهيكل الخارجي الآلي.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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