منار تطلب الخلع: "عاطل.. وعاوزني أسدد ديونه عشان ميتحبسش"

"زوجي نصب عليّ، أوهمني أنه في طريقه لوظيفة مرموقة عندما تقدم لخطبتي، عندما كشفت خداعه فوضت أمري لله، ولكن الكارثة أنه حصل على قرض من البنك ومهدد بالحبس، ويطلب مني سداده"، هكذا لخصت "منار" أسباب طلبها الخلع من زوجها أمام مكتب تسوية المنارعات الأسرية بمحكمة الأسرة بكفر شكر، في دعوى رقم 698 لسنة 2019.

وقالت "منار" لإخصائي محكمة الأسرة: "تزوجت زواج صالونات عن طريق الجيران، وقبل الزواج قال لي إنه دفع مبلغا من المال، وسيتم تعينه في وظيفة مرموقة، صدقته وتزوجنا ومرت سنة واثنين ولم يتم تعينه، وقال الفلوس راحت عليه، فقلت له استعوض ربنا ودور على شغل".

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لم يكترث الزوج بحاله وظل جالسا في المنزل دون عمل، وبحسب منار: "كبر دماغه وفضل يجري وراء الوهم وفي انتظار معجزة".

تحملت "منار" ظروف الحياة وأصبحت مصدر دخل المنزل، "بقيت بصرف على البيت وزوجي عاطل ولا يحاول حل أزمته، وكل يوم بحجة جديدة، وبيدعي أنه أصيب باكتئاب".

حصل الزوج على قرض من أحد البنوك، ولكنه لم يلتحق بوظيفة ليستطيع سداد الأقساط، "المصيبه أنه بيصرف ومش بيخرج يشتغل لحد ما حضر محضر من البنك، وأكد أن زوجي أخذ قرض ولم يسدد خرجت وذهبت لبيت أهلي واشتكت من اللي حصل، والمصيبه حضر بيت أهلي يقول لي ساعديني أسد القرض، فقررت أخلعه بالمحكمة".