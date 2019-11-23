بإطلالة ملكية.. هند صبري تحتفل بالأربعين على هامش "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
تألقت الفنانة التونسية هند صبري بإطلالة راقية بحفل عيد ميلادها الأربعين، الذي أقيم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 وسط نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن.
كانت الإعلامية بوسي شلبي، نشرت عبر حسابها على إنستجرام مقاطع فيديو للحظة اكتشاف هند صبري لمفاجأة الحفل من زوجها، ولم تتمالك الأخيرة دموع الفرحة وبكت.
وارتدت هند فستانا زيتي اللون محدد من عند الخصر، وينسدل واسعًا للأسفل، جاء بفتحة رقبة على شكل حرف V، والتصميم مستوحى من العصر الفيكتوري ما جعلها تبدو أكثر أنوثة وجاذبية.
وزينت إطلالتها بتاج من الألماس وسلسلة طويلة متناغمة مع فستانها اعتمدت على درجات المكياج النيود التي بدت فيه طبيعية.
يذكر أن صيحة ارتداء التاج المرصع بالكثير من الفصوص لا تقصر فقد على العروس خلال حفل زفافها، بل باتت موضة رائجة على منصات الموضة والأزياء العالمية لـ2019-2020، ويمكن لأي فتاة ارتدائه وتنسيقه مع إطلالتها خلال المناسبات المختلفة.
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