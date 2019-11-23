ليلة مع النمور والأسود في فندق بريطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

عادة ما يتسنى قضاء ليلة آمنة بين الأسود والنمور في غابات أفريقيا، ولكن أصبح الآن من الممكن التمتع بهذه التجربة الخاصة عند حجز ليلة سفاري في بريطانيا.

وبحسب صحيفة (ذا صن)، فإن أحد الفنادق في مقاطعة كنت يملك نزلا خمسة نجوم في السفاري بنيت في منتصف حديقة الحيوانات المفتوحة المتاحة للجمهور.

وأضافت الصحيفة، أنه بوسع النزلاء قضاء اليوم في النزل بالقرب من الحيوانات المفترسة بما في ذلك الأسود والنمور، والذئاب والدببة. ولايقتصر الأمر على ذلك بل بوسع النزلاء النوم وحتى الاستحمام على مسافة عدة أمتار من الحيوانات المفترسة.

والنزل مزودة بنوافذ زجاجية محصنة في غرفة النوم الرئيسية من الجانبين وغرفة المعيشة حتى يمكن للنزلاء الذين يتمتعون بالشجاعة متابعة الحيوانات المفترسة عن قرب، كما تم تزويد النزل بأسرة للأطفال.