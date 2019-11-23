للنساء: حلاقة الوجه ضرورية لتجدّد خلايا وجهك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - العناية البشرة تأخذ منحىً جديداً اليوم، وربما تكونين قد سمعتِ عن جنون الحلاقة "الأنثوية" على مواقع التواصل، أو على الإنترنت كطريقة غريبة للعناية بالبشرة. سواءً كنتِ تشكّين في فوائدها أو كنتِ مرعوبة من الفكرة، فإنّ حلاقة الوجه بالشفرة لن تكون حكراً على الرجال بعد اليوم، بحسب الجرّاح التجميلي العالمي الدكتور تيري دوبرو، الذي قال "ينبغي أن تحلق النساء وجوههن". والسبب صادم بحسب ما أفاد: "بشرة المرأة تشيخ أسرع من الرجل لأنها لا تحلق، والحلاقة هي شكل من أشكال التقشير الذي يسمح حقًا للجلد بالتجديد والتوهّج."

كان من الممكن عدم تبني هذه النظرية ولو أنّها إقتصرت فقط على د.دوبرو، لكن أطباء أمراض جلدية آخرون يأّيّدونه ويدعمونه في فكرته. إختصاصي الأمراض الجلدية التجميلية في مدينة نيويورك، الدكتور نيل شولتز قال إنّ الحلاقة تجعل البشرة أنعم، وتسمح بامتصاص أقوى للكريمات، وتدعم حركة خلايا الجلد؛ "وهذه إحدى الأسباب التي تجعل الرجال يبدون دائمًا خمس سنوات أو أكثر أصغر من عمرهم، لأنهم يقشرّون بشرتهم باستمرار من خلال الحلاقة وتشجيع خلايا جديدة للنموعلى سطح البشرة".

لن ينمو شعر وجهك مرة أخرى بسبب الحلاقة

قبلة شيفرة الحلاقة

حقيقة جديدة: لن ينمو شعر وجهك مرة أخرى



من الطبيعي أن يلفتك الموضوع، ويخيفك بنفس الوقت. قد تعتقدين أنّ الحلاقة ستجعل شعرك في الوجه ينمو بكثافة أكثر، ولكن دكتور الأمراض الجلدية "شولتز" يؤكد أنّ هذا ليس أكثر من خرافة، وينصح الطبيب النساء بتجربة ذلك ولكن عبر إعتماد هذه المعايير:

- شراء شفرة الحلاقة الخاصة ببشرة النساء والمتوفّرة في متاجرالأدوية.

- تبليل الوجه أولاً.

- إستخدام كريم الحلاقة لتنعيم الشعر ومنع تهيّج البشرة.

-إستخدام الشفرة في إتجاه نمو الشعر الطبيعي للحصول على أفضل النتائج (كما تفعلين على ساقيكِ).

-لا تنسى أن تشطّفي وترطبّي بشرتك بعد الإنتهاء للتأكد من أن وجهكِ لا يزال رطباً.

طبيب آخر يوضح هنا: "من المقولات القديمة والخاطئة أنّه كلما حلقت أكثر، نبتت شعرة جديدة، أو زاد سمك الشعرة أكثر، بل هي روايات نساء منذ عقود قديمة. بظلّ تطوّر الطب، وبعد تجارب علمية تأكد من صحّة المعلومات "لا نحصل على مزيد من بصيلات الشعرعند الحلاقة، رغم إحتمالية نمو الشعر بشكل أسرع، لكن ليس أكثر سمكاً.

الحلاقة تترك المسام نظيفة



فوائد حلاقة الوجه: التقشير



بالإضافة إلى إزالة الشعر، تساعد الحلاقة في عملية تقشير البشرة التي هي عبارة عن إزالة خلايا الجلد الميتة من الطبقات السطحية، والنتيجة هي أن الجلد يصبح اكثر نعومة. ويساعد التقشير أيضًا على جعل منتجات العناية بالبشرة تعمل بشكل أفضل. وهنا يؤكّد أطباء الجلد أنّه يتم تحسين إمتصاص منتجات العناية بالبشرة والتي تحتوي على مكوّنات مهمة مثل فيتامين "سي"، ومضادات الأكسدة، وحمض الجليكوليك، والمكّونات الأخرى التي غالبًا ما تكون موجودة في المرطبات وأقنعة الوجه. إضافة إلى ما سبق، الحلاقة تترك المسام نظيفة وتقلّل من خطرالإصابة بحب الشباب. هذا، وينصح أطباء الجلد مرضاهم بتقشير جلدهن مرتين في الأسبوع على الأقل حسب مستوى حساسية الجلد.

سيدة تستخدم رغوة الحلاقة لعلاج حروق الشمس.. في نصف ساعة فقط!

عدد مرات الحلاقة بحسب نوعية البشرة



من أجل الحفاظ على توهجّ بشرتك، تحتاجين إلى الحلاقة بانتظام، رغم أنّ عدد المرات يختلف من شخص لآخر. ويوضح أطباء الجلد أنّه إن كنت تحلقين بشكل أساسي لإزالة الشعر، يجب أن يعتمد عدد المرّات على المدة التي يستغرقها نمو الشعر. أمّا إذا كانت الحلاقة بهدف التقشير، فالأفضل أن لا تتعدّى المرة الواحدة في الأسبوع، ومن الضروري مراجعة طبيبك الجلدي قبل أن تقومي بهذه العملية.

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