أحدث الطرق العالمية للتخلص من السيلوليت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - هناك ما يقرب من 90% من النساء يعانين من السيلوليت سواءً كان فى الفخذين أو الذراعين أو البطن، مما يسبب الكثير من الضيق والانزعاج، فهذه المشكلة تعتبر من أهم مشكلات المرأة في عصرنا هذا.

إليك "الخليج 365" أحدث العلاجات الأكثر شيوعاً وفاعليةً للتخلص من السيلوليت فاختارى منها ما يناسبك لتحاولي التخلص من هذا الكابوس:

1.Cellulaze: هو إجراء بسيط يساعدك كثيراً في التخلص من السيلوليت، وهو عبارة عن أنبوب ليزر صغير يدخل تحت جلد المريض المصاب بالسيلوليت ليساعد إلى حد كبير من تقليل نسبة السيلوليت. ولكن عليك الالتزام بالمواعيد المحددة للجلسات لأنّ أي تغيير في مواعيد الجلسات يؤثر بالسلب على السيلوليت.

2.Zwave: هو عبارة عن تعرض المنطقة المصابة لصدمة شعاعية بطاقة عالية، وذلك يساعد في تقلل وتحسين السيلوليت في المناطق المصابة به.

3.Vanquish: هو علاج سريع وغير مؤلم يساعد على تقليل الدهون وشد الجلد؛ فهي تعتمد على استخدام طاقة الترددات الراديوية مباشرةً إلى الخلايا الدهنيةً المصابة بالسيلوليت.

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4.الكريمات: يوجد الكثير من الكريمات التي تساعد في تقليل السيلوليت، فمعظم الكريمات الخاصة به تحتوي على الكافيين لذا فقد تكون مفيدةً على المدى الطويل، فهذه الكريمات قد تحدث فرقًا كبيرًا عند استخدامها باستمرار لفترات طويلة؛ لأنها تساعد على تقلص الخلايا الدهنية عن طريق تجفيفها.

فرك البشرة بالقهوة

5.فرك البشرة بالقهوة: تعتبر هذه الطريقة من الطرق التقليدية للتعامل مع السيلوليت، إلا أنها لازالت تستخدم عالميًّا بسبب فعاليتها الرائعة. فالقهوة تساعد على الحد من السيلوليت وتخفيفه. فعند تعرض البشرة إلى الدعك بالقهوة يساعد ذلك على انكماش الخلايا الدهنية وتقليل السيلوليت؛ فاحرصي على فرك المنطقة المصابة بالسيلوليت يوميًّا بالقهوة، وستحصلين على أفضل النتائج مع مرور الوقت.

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6.الفرشاة الجافة: هي طريقه مماثلة للفرك بالقهوة؛ كل ما عليك فعله هو استخدام فرشاة ذات شعيرات قاسية مع الضغط بلطف على الجلد فذلك يساعد على تحفيز الجهاز اللمفاوي، وتعزيز الدورة الدموية مما يقلل من ظهور السيلوليت؛ فاحرصي على القيام بذلك يوميًّا للحصول على أفضل النتائج.

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