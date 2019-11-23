الروتين اليومي الضروري لبشرة شابة على الدوام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - العناية الكاملة والدائمة، هذا ما تحتاج إليه البشرة بشكل عام، لا سيما أنها العامل الأساسي في جمال المرأة وأنوثتها، ولأن صحة الجلد جزء لا يتجزأ من صحة الجسم، يقدم إليك "الخليج 365 نت" الخطوات الضرورية والكاملة لروتين العناية بالبشرة على مدار اليوم، وكل ما هو ضروري للحفاظ على بشرة صحية ونضرة وشابة على الدوام.

إن أهم العوامل الطبيعية المؤثرة في البشرة، هي: البرد الشديد، والهواء كونه يحمل الغبار والأتربة الى داخل البشرة، من دون أن ننسى طبعاً التقدم في السن وأشعة الشمس، التي لا يختلف تأثيرها في الشتاء عنه في الصيف، حتى لو لم نشعر بحرارتها.

الروتين اليومي للعناية بالبشرة

الروتين اليومي الضروري لبشرة شابة

1. روتين النهار

العناية بالبشرة

انطلاقاً من ذلك، يجب العناية بالبشرة بشكل كامل ويومي، وذلك من خلال تنظيف البشرة صباحاً، بغسول ملائم لنوع البشرة، من ثم تطبيق كريم النهار (إذا كانت المرأة عاملة عليها تطبيقه قبل الخروج من المنزل بثلاثين دقيقة)، والذي يجب أن يكون غنياً بالمواد المضادات للأكسدة والفيتامينات المفيدة للبشرة، وفي الوقت نفسه يكون مرطباً وواقياً من أشعة الشمس، كون البشرة أكثر عرضة للجفاف في الشتاء مقارنة بباقي أيام السنة.من ثم، تطبيق التونر، الذي يعمل على تنشيط خلايا الجلد وتعزيز الدورة الدموية في البشرة وتسكير المسامات.

Advertisements

2. روتين المساء :

استخدام كريم النهار

أما في المساء، فمن الضروري إعادة تنظيف البشرة بالغسول، من ثم تطبيق التونر، وقبل الخلود الى النوم، يجب تطبيق كريم الليل، الذي يعمل على إعادة ترميم البشرة من الأضرار الناجمة عن العوامل المؤذية التي تتعرض لها خلال النهار. من دون أن ننسى بالتأكيد استخدام السيروم، الذي يرطب البشرة ويبطئ ظهور علامات الشيخوخة.

وبهذه الخطوات، ستحافظين على بشرة شابة خالية من التجاعيد والشوائب حتى مع التقدم في السن.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>