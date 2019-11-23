تسريحات شعر عصرية على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - هل مللت من تسريحات الشعر الفوضوية التي اعتمدتها بشكل مبالغ فيه مؤخراً؟ هل ترغبين هذا الشتاء في الحصول على لوك عصري وأنثوي؟ لا شك أن الوقت قد حان لذلك، لا سيما أن الشتاء تتخلله الكثير من المناسبات والأعياد المهمة التي تتطلب إطلالة جذابة تلفت الأنظار إليك. انطلاقاً من ذلك، جمعنا لك في هذا المقال، تسريحات شعر عصرية، فاعتمديها على طريقة النجمات العالميات.



تسريحة الريترو

تسريحة الريترو هي إحدى تسريحات الشعر الخالدة والأنيقة، وهي ستكون رائجة جداً خلال هذا الشتاء. فمهما كان طول شعرك لا يهم، حيث بإمكانك اعتماد هذه التسريحة الرائعة في كل الأحوال، فهي ملائمة للشعر القصير والطويل والمتوسط الطول على حد سواء، فاعتمديها بأسلوب النجمات: Sophie Turner، Jessica Chastain، و Winnie Harlow. ولإضفاء لمسة مميزة على هذه التسريحة، بإمكانك تزيينها ببعض أكسسوارات الشعر المميزة.

تسريحة الريترو من النجمات



تسريحة الكعكة الملتوية

إنها تسريحة رائعة ولا تتطلب منك سوى القليل من الجهد والإبداع لتنفيذها في المنزل من دون الحاجة الى مصفف الشعر. كما بإمكانك اعتماد الشكل والحجم الذي ترغبين فيه. يكفي فقط أن تسحبي شعرك الى الخلف على شكل ذيل حصان، ومن ثم تمسكي بأجزاء الشعر وتقومي بلفها على شكل كعكة ملتوية وتثبتيها بالدبابيس الصغيرة. بعدها، استخدمي مثبت الشعر للحصول على تسريحة أنيقة لا تشوبها شائبة. اعتمديها بأسلوب النجمتين Kate Bosworth وBrandon Maxwell.

تسريحة الكعكة الملتوية مستوحاة من النجمات



تسريحة الشعر المجعد

هذه التسريحة شبابية وعصرية حداً وغير متكلفة، وهي ملائمة جداً للأجواء الباردة، بحيث لا تقلقين من التعرق أو أي سبب قد يفسد تسريحتك. فاتركي شعرك الطويل منسدلاً على الظهر والأكتاف وتمتعي بإطلالة حيوية ومريحة. فإن كنت ترغبين في اعتماد تسريحة الشعر المجعد، استوحيها من النجمة كيم كاردشيان أو كريستين كافالاري.

تسريحة الشعر المجعد على طريقة النجمات



تسريحة ذيل الحصان المنخفض

تعد تسريحة ذيل الحصان المنخفض إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً لهذا الشتاء، وقد ظهرت بكثرة على منصات عروض الأزياء العالمية لهذا الموسم، وهي ستمنحك مظهراً أنيقاً وعصرياً. وعند اعتماد هذه التسريحة، احرصي على إنشاء ذيل حصان رقيق ومزين ببعض الأكسسوارات المزخرفة، التي ستضفي على تسريحتك التميز والجمال. اعتمديها بأسلوب النجمة كاميلا كابيلو.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بأسلوب النجمات

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