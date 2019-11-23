صور أغرب إطلالات سيلين ديون في عام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - سيلين ديون Celine Dion من النجمات العالميات اللواتي سطع نجمهنّ في عام 2019، حيث استعادت تألقها وأثبتت نفسها من جديد، كونها إحدى أهم المغنيات في العالم، وكل ذلك ترافق مع اطلالات هي الأغرب لها من نوعها هذا العام، حيث إنها قررت تغيير أسلوبها في الموضة، وأخذته نحوى منحًى متطرف نوعًا ما، واعتمدت هذا العام أكثر الاطلالات غرابةً ولفتًا للأنظار منذ حفل الميت غالا Met Gala السنوي الشهير، ومرورًا باطلالاتها خلال أسابيع الموضة العالمية وغيرها من المناسبات. واليوم جمعنا بالصور بعضًا من أغرب وأبرز اطلالات سيلين ديون Celine Dion لعام 2019، وإليكِ بعض النماذج.



لوك شبابي مستوحى من أزياء المراهقات اعتمدته سيلين ديون

لوك شبابي في الجينز اعتمدته سيلين ديون



السنّ ليس بمشكلة بالنسبة لـ سيلين ديون Celine Dion حين يتعلق الأمر بالاطلالات، فها هي هنا تختار لوك مسائيًّا مستوحًى من اطلالات المراهقات، وقد نسقت فيه بنطلون جينز بقصة أرجل واسعة مستوحًى من البناطيل الرياضية، مع سويتشرت فضفاضة باللون الرمادي مزينة بعبارة “I’m worth it” وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون الفضي المعدني.





تنسيق باللونين الأصفر والأسود اعتمدته سيلين ديون

اطلالة غريبة في تنورة من الكشكش اعتمدتها سيلين ديون





الكثير من الاطلالات الغريبة شاهدنا بها سيلين ديون Celine Dion هذا العام، ومنها هذا اللوك الصباحي الذي اختارته من رولان فان دير كيمب Roland Van Der Kemp، وكان عبارة عن تنورة قصيرة من الكشكش الأصفر، نسقت معها جاكيت قصير باللونين الأسود والأبيض مع حذاء بكعب عالٍ أبيض ونظارات شمسية بتصميم شبابي.



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جمبسوت أسود اختارته سيلين ديون

اطلالة لافتة من الكسندر فوتيه اعتمدتها سيلين ديون



اطلالة مسائية لافتة نسقتها سيلين ديون Celine Dion في باريس، اختارت فيها جمبسوت باللون الأسود بتصميم مستوحى من الثمانينيات مع الأكتاف البارزة من الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier، نسقت معه حذاء كاحل من الجلد، وقبعة مبتكرة لها قطعة من الشبك غطت بها وجهها، والنظارت الشمسية العصرية التي اختارتها مع الاطلالة.





سيلين ديون في اطلالة مبتكرة في حفل الميت غالا

فستان شراريب من أوسكار دي لا رينتا اختاره سيلين ديون





هذا العام شاهدنا عددًا كبيرًا من الاطلالات الغريبة والمبتكرة في حفل الميت غالا Met Gala ومنها من دون شك اطلالة سيلين ديون Celine Dion في فستان من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta المصنوع من الشراريب البراقة باللون الفضي، بقصة جريئة مع فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه اكسسوار رأس غريبًا، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي.



اطلالات سيلين ديون Celine Dion لم تكن اعتياديه في عام 2019 وأزياؤها اتسمت بالجرأة والتمرد، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه الاطلالات، وهل تعتقدين أنها مناسبة لسنّها؟

