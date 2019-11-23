كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - ستيفاني صليبا ممثلة بمواصفات عارضة أزياء، ولهذا فإنّ اطلالاتها على السجادة الحمراء وفي المناسبات كافة تكون لافتة ومبتكرة، ذلك لأنّ قوامها الرشيق والممشوق يساعدها في اختيار موديلات الأزياء كافة التي ترغب بها، وعلى مر السنوات وخلال مسيرة ستيفاني صليبا الفنية، شاهدناها في عدد من الاطلالات المميزة التي اتسمت بالجرأة مقارنة بنظيراتها من النجمات، واليوم ولجميع عاشقات الاطلالات المميزة الخارجة عن النمط المألوف، جمعنا بالصور فساتين سهرة جريئة من خزانة ستيفاني صليبا، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.



ستيفاني صليبا في فستان سهرة قصير براق

فستان سهرة قصير باللون الفضي اختارته ستيفاني صليا



الفساتين القصيرة والبراقة رائجة جدًّا ضمن مجموعات هذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات وقد اعتمدن هذا النوع من الفساتين في مناسبات مختلفة، ومنهنّ ستيفاني صليبا التي ناسبها كثيرًا هذا التصميم حين اختارته باللون الفضي على فستان من نجا سعادة Naja Saade وقد نسقت معه مجوهرات ماسية لافتة، وصندلًا بكعب عالٍ بتصميم مبتكر.



فستان من الكشكش الأزرق تألقت به ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا في فستان كشكش أزرق





من الاطلالات المميزة التي رصدناها لـ ستيفاني صليبا هذا العام، كانت في مهرجان الجونة 2019، حيث اختارت فستان سهرة مميزًا مستوحًى من فساتين الأميرات من إيدن فاشين Aden Fashion، مصنوعًا من قماش التول باللون الأزرق بقصة الأوف شولدرز من الأعلى، وتنورة متفاوتة الأطوال من طبقات من الكشكش، وقد نسقت معه عقدًا ماسيًّا بارزًا، وصندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي.





اطلالة فاخرة لـ ستيفاني صليبا في فستان باللون الزيتي

فستان سهرة باللون الزيتي تألقت به ستيفاني صليبا





على السجادة الحمراء في إحدى المناسبات، شاهدنا ستيفاني صليبا وقد تألقت في فستان سهرة باللون الزيتي الملكي، كانت قد اختارته من زهير مراد Zuhair Murad بقصة الكورسيه الدانتيل من الأعلى، وتنورته طويلة مطرزة مع فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا وشنطة يد باللون الذهبي الميتالك، وأكملت اللوك باكسسوار ناعم للشعر.



إن كنتِ تبحثين عن اطلالات جريئة وغير اعتيادية في فساتين السهرة، ننصحكِ أن تستوحي بعض الأفكار من ستيفاني صليبا في مناسبات رسمية تألقت بها في فساتين سهرة مميزة.