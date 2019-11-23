موضة بناطيل شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - موضة شتاء 2020 ستكون أنيقة جداً، وخزانة ملابس الشتاء ستحبينها حتماً من الأسفل إلى الأعلى. في ما يتعلق بالناطيل، ننصحك بها عندما يكون الجو باردًا جدًا بالنسبة للفساتين. أمّا الموضة فمتنوعة: من الكاروهات، إلى المخمل المضلّع، والسراويل الصوفية، والأرجل الضيقة والواسعة. سواء لعطلة نهاية الأسبوع أو للمكاتب، فقد وجدنا الموديلات الأساسية التي ستجعلك تشعرين بالراحة والأناقة طوال الموسم.

الموضة هذا العام تشهد تشابهاً في ألوان الجاكيت والسروال (على ستايل بدلة إنّما سبور). وتعود حقبة الستينات والسبعينات، مع تناغم أوروبي- إنجليزي. ما هي إذا موضة شتاء 2020؟

البناطيل الصوفية

بناطيل من الصوف



حان الوقت لإجراء تغيير جذري في طريقة لباسك عند ذهابك إلى المكتب: إستبدلي البنطلون السبور بالصوف الدافئ؛ البنطلون الواسع ذات الساق الفضفاض من الصوف هو موضة الملابس هذا الشتاء، في إطار كلاسيكي ومنّقط، حيث تعود طيّة الثمانينات إلى الظهور من جديد. تطابق لون الجاكيت مع السروال تعود أيضاً، بعد أن إختفت لسنوات.

بناطيل الكاروهات

بناطيل الكاروهات

هوس النجمات للسراويل الجينز الممزقة

شتاء 2020 يعود بنا إلى حقبة السبعينات؛ حيث البناطيل المقطعة كاروهات وبمودلين "الواسع والضيق". وتعود هنا أيضاً موضة تطابق الجاكيت مع السروال. هذا الستايل إنجليزيٌ إلى حد ما، ويبقى مواكباً لإتجاهات الموضة على كلاسيكيته البارزة. الألوان التي ننصح بها في هذه البناطيل هي البيج، والبني أو المونوكروم الأبيض والأسود، تفادياً لعجقة الألوان وفوضى التناسق.

المخمل المضلّع

المخمل المضلّع



هنا حنين وعشق للطفولة والمراهقة. المخمل المضلّع هو المفضلّ في الشتاءعلى مدار السنوات. عندما يكون الجو باردًا للغاية، يصبح الجينز قاسياً لا نفع له، بل يقيّد حركتنا دون إضافة أي معيار للتدفئة. المخمل مع جيوب واسعة يبدو الحل الأمثل. يمكن أن يكون سروالاً قصيراً ويتناسب مع خزانة ملابس المرأة العصرية.

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الليغنغ أو البناطيل الواسعة

بناطيل واسعة

بناطيل خصر عالي للقصيرات موضة ربيع وصيف 2020

موسم الشتاء عبارة عن جوع لا يتوقّف لدرجة قد نجعل عشاءناً مضاعفاً، لذا نحتاج لثياب مريحة، لحسن الحظ، يمكن ارتداؤها داخل وخارج المنزل. للعطلات ننصح بطقم ليغنغ، أو بنطلون واسع من الكشميرأو القطن.



بناطيل الجلد

بناطيل الجلد



لا شيء يبدو أكثردفئاً وفعالية من زوج من السراويل الجلدية، فهي تمنع الهواء البارد من الوصول إلى ساقيك في طبقة واقية مشهوداً لها. تُعتبر السراويل الجلدية أفضل سر في الموسم عندما يتعلق الأمر بالأناقة والدفء في نفس الوقت. البنطلون الجلدي يمكن إرتداءه إلى مكاتب العمل وخلال تلبية دعوة للعشاء أو موعد مع الأصدقاء.



بناطيل جينز

جينز



تصاميم جميلة عرضتها دور كبيرة لدنيم 2020 من جيفنشي، إلى غوتشي، وسيلين: نسيج جميل بمجموعة متنوّعة مع عودة للسبعينات.الخصر العالي والرجل القصيرة يفرضان نفسهما في أغلبية التصاميم؛ هذا لا يعني أن قصّة التشارلستون ستغيب كليّاً عن موضة 2020، إنّما حضورها ينخفض تدريجياً. الجينز القصير (حتى الركبة) أيضاً ترند هذا الموسم، وكذلك الممزّق.