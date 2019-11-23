فساتين سهرة مطرزة بتوقيع لبناني لنهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - قدمت دور الأزياء اللبنانية تصاميم شديدة الفخامة وامتازت بالتطريز المتقن والتفاصيل الملوكية التي تجعلك محط الأنظار في سهرات نهاية العام ، خلال عروض الأزياء الجاهزة والكوتور في 2019

شاهدي أحدث فساتين السهرة اللبنانية وأختاري منها ما يخفي عيوب جسمك.



فساتين سهرة لبنانية تزيد طولك

Ziad Nakad



ركزت بعض الدور اللبنانية على فساتين السهرة غير متماثلة الأطراف أو المزينة بشق جانبي يكشف الساق مثل تصاميم زياد نكد Ziad Nakad وجورج حبيقة Georges Hobeika وجورج شقرا Georges Chakra وتساعد هذا الموديلات في إطالة القامة.





فساتين سهرة لبنانية تزيد عرض الأكتاف



Tony Ward



حرصت بعض الدور اللبنانية على تقديم فساتين سهرة مميزة بالكابات والأكتاف البارزة كما في القطع التي رصدناها لدى رامي قاضي Rami Kadi وطوني ورد Tony Ward وتساعد في منح كتفيكِ مدى أعرض لذا فهو يناسب النحيفات.



فساتين سهرة لبنانية تخفي الأرداف



لاحظنا هذا العام الحضور اللافت لفساتين السهرة ذات القصة المستقيمة المحددة للقامة والمزودة بطبقة خلفية تضمن لكِ إخفاء منطقة الأرداف، وننصحك بمطالعة التصاميم التي تحمل توقيع جورج شقرا Georges Chakra والفستان المخملي من إيلي صعب Elie Saab.

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Georges Chakra



فساتين سهرة لبنانية تخفي عيوب الذراعين

تصدرت فساتين السهرة ذات الأكمام المنفوخة مشهد الموضة وأبتكرت المصممة اللبنانية ريم عكرا Reem Acra تصميم فخم زين بالكامل بالتطريز والطبعات ونرشح هذا الستايل للنحيفات لأنه سيخفي الذراعين النحيلتين.

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