عبايات موضة 2019 تخفي عيوب القوام التفاحة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - لا توفر العبايات الستايل الشرقي المحتشم فقط لمن ترتديها، وإنما تساهم في إخفاء عيوب الجسم، إذا ما أحسنتِ اختيار الموديل الذي يناسب شكل جسمكِ، من جهتنا أردنا أن نجمع لصاحبات القوام التفاحة، تشكيلة من أحدث الموديلات ليواكبن بها آخر صيحات الموضة.



عبايات بأطراف ملونة

عبايات بأطراف ملونة



برزت هذا العام موضة العبايات المصممة بلونين، القسم العلوي باللون الأسود، والسفلي بلون فاتح كالأزرق الباستيلي، كما في الموديل الذي رصدناه لدى ماركة KM Collection، اعتمدي هذا الستايل لتنحّفي منطقة الصدر والبطن الممتلئة.



عبايات بأطراف مطرزة

عبايات بأطراف مطرزة



تتنوع تصميمات العبايات المطرزة، اختاري موديلًا يتركز تطريزه حول منطقة الساقين فقط، لتجذبي النظر إلى الساقين النحيفتين، وتشتيتهما عن الجزء العلوي الممتلئ من جسمكِ، مثل العبايات التي تألقت بها عارضات أدور بوتيك Adore Boutique، وماركة لوزان Louzan.



عبايات مزودة بجيوب كبيرة

عبايات مزودة بجيوب كبيرة



أبعدي النظر عن عيوب جسمكِ باعتماد العبايات المزودة بجيوب كبيرة، مثل التصميم الذي أحضرناه لكِ من مجموعة Leenaz والذي يتميز أيضًا بالطبعات الناعمة حول حواف العبايه، ما يجعل منها قطعة مثالية لذوات القوام على شكل التفاحة.



عبايات مزينة بكشاكش

عبايات مزينة بكشاكش



برزت هذا العام صيحة العبايات المصممة بكشكاش ناعمة، وجهي خياركِ نحو الموديلات المزينة بكشاكش في القسم السفلي منها، والخالية من أيّ تفاصيل حول منطقة الصدر والبطن، كما في تصميم ماركة لوزان Louzan.

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