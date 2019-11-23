أجمل تصاميم السكارف لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - يتمتع الشتاء برونقه الخاص وأجوائه الدافئة التي تدفع بالكثيرين إلى تفضيله عن باقي فصول السنة، خاصة أولئك الذين يميلون إلى الملابس الشتوية وتصاميمها أكثر من الصيفية على اعتبار أنها قادرة على منح الإطلالة فخامة وكلاسيكية.

وبالطبع لا يمكن ذكر الإطلالات الشتوية من دون الحديث عن السكارفات التي لا تتمكن من اختيارها إلّا في هذا الموسم، على اعتبار أنها واحدة من القطع الشتوية بإمتياز، والتي تسارع الدور العالمية إلى تقديمها في مجموعاتها الموسمية.

ولشتاء 2020، لفتت أنظارنا العديد من قطع السكارف التي شاهدناها في عروض أهم الدور العالمية، ولعلّ أكثر ما برز فيها هي التصاميم المتنوعة والألوان المختلفة.



سكارفات باللون الأسود الفخم

سكارف باللون الأسود بتصميم كلاسيكي من Prada



لا يمكن الاستغناء عن اللون الأسود في الإطلالات الشتوية وخاصة عندما يتعلق الأمر بإطلالات الشباب الذين لطالما كانوا يميلون إلى هذا اللون الفخم في أزيائهم.

وهذا الأمر انعكس على السكارفات أيضاً، حيث لاقى السكارف الذي قدمته دار Prada إعجاب الجميع، خاصة أنه جاء من دون نقشات أو تطريز ليتناسب مع إطلالة كلاسيكية بالمعطف.

أما Balenciaga فقد قدمت سكارف باللون الأسود مع اسم الدار باللون الأبيض كنقشة عليه، ولذا نرشحه للإطلالات الكاجوال اليومية.

ولفت نظرنا سكارف من Isabel Marant جاء بألوان متداخلة طغى عليها اللون الأسود بالتأكيد.



سكارفات باللون الخمري

سكارف باللون الخمري بتصميم أنيق من Alexander McQueen



قد يرفض بعض الشباب اختيار هذا اللون للسكارفات على اعتبار أنه لون أنثوي قليلاً، لكن السكارفات التي رأيناها لشتاء 2020 من هذا اللون أبهرتنا، خاصة السكارف الذي قدمه Alexander McQueen والذي جاء مزين بنقشات ملونة جذابة. كما لفتنا السكارف من Loewe الذي تميّز بشراشيبه المتدلية منه وبالألوان التي رافقت اللون الخمري.



سكارفات اللون البني

سكارف باللون البني مع نقشات من Gucci



لا يمكن الاستغناء عن هذا اللون في الإطلالات الشتوية خاصة وأنه ترند شتاء 2020، لذا ننصحك بتجربة ارتداء السكارف البني المميز من Gucci والذي جاء بلون أنيق وجذاب مع شراشيب متدلية، وشعار دار Gucci بلون بني أغمق من لون السكارف بدرجات.

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