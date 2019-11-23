أسماء أبواليزيد عن أغنية افتتاح القاهرة السينمائي: بتعبر عن قوة الستات

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، الأنظار إليها بالفقرة الاستعراضية التي قدمتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، مساء الأربعاء الماضي.

وتحدثت "أسماء" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن أغنية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي التي قدمتها، قائلة: "كان ليا الشرف أشارك في أداء أغنية بتعبر عن قوة وأهمية دور الستات، في الدورة الـ41 لمهرجان كبير زي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وتابعت الفنانة الشابة: "شكرا لمجهود كل القائمين على المهرجان ولأستاذ محمد حفظي، الأغنية كلمات منة القيعي، ألحان شريف مصطفى، توزيع أحمد طارق مصطفى وإخراج أستاذ هشام فتحي و تحياتي للعازفين ومن وراء الكواليس شكرًا لمجهودهم جميعًا".

Advertisements

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، مساء الأربعاء الماضي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".