برازيلي يقتل متسولة طلبت منه 20 سنتا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقيت متسولة برازيلية تدعى زيلدا هنريك دوس سانتوس لياندرو، جتفها على يد رجل يدعى أدربال راموس دي كاسترو، لمجرد أنها طلبت منه ريال برازيلي أي ما يعادل “20 سنتا من الدولار”.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فقد أظهر مقطع فيديو جرى تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قتل رجل لمتسولة طلبت منه مساعدة مالية في أحد شوارع البرازيل، حيث كان يسير وعندما اقتربت منه سيدة مشردة وطلبت منه منحها 20 سنتا، وعندما كررت طلبها، اتخذ الموقف منحى دراميا، وأطلق عليها الرصاص.

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الفيديو وثق لحظة إخراج الجاني مسدسه وإطلاقه النار على الضحية من مسافة قريبة، قبل أن يعاود سيره بهدوء من مكان الحادث وكأن شيئا لم يحدث.

الحادث في شارع رئيسي في مدينة نيتيروي، وفي الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة القريبة، يمكن رؤية سيدة تتوقف لمساعدة الضحية وتستنجد بالسيارات المارة لنقلها للمستشفى.

الشرطة قالت في بيان لها: إنه بعد إلقاء القبض على القاتل والمعروف باسم أدربال راموس دي كاسترو، اعترف بأن المرأة كانت تطلب منه ريالا برازيليا واحدا، أي ما يعادل 20 سنتا فقط.. وإن الضحية التي ماتت متأثرة بجراحها تدعى زيلدا هنريك دوس سانتوس لياندرو، وتبلغ من العمر 31 عاما، وهي مشردة تُعرف باسم “نييا”.