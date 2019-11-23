إلين جونسون.. المرأة الحديدية تلهم أفريقيا

قبل 14 عامًا، وفي مثل هذا اليوم 23 نوفمبر عام 2005، فازت إلين جونسون سيرليف، بالانتخابات الرئاسية في ليبيريا، لتضع بذلك نهاية الحرب الأهلية.

ويقدم هُن أبرز المعلومات عن إلين جونسون سيرليف أول رئيسة منتخبة في تاريخ ليبريا وأفريقيا، في السطور التالية.

- ولدت إلين جونسون في مونروفيا عام 1938، ودرست العلوم الاقتصادية من عام 1948 حتى عام 1955 في كلية غرب أفريقيا في مونروفيا.

- تزوجت من جيمس سيرليف عندما كانت في سن 17 عاماً، وسافرت معه إلى الولايات المتحدة في عام 1961 لمواصلة دراستها في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية.

- وفي عام 1971 عادت إلى وطنها للعمل في حكومة وليام تولبرت.

- خدمت سابقاً في منصب وزيرة المالية أثناء حكم ويليام تولبرت من 1979 حتى الانقلاب العسكري، في السنة التالية حينما غادرت البلاد.

- في عام 1992، عينت مديرة للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأفريقيا "ASG".

- وفي انتخابات عام 1997، جرى ترشيحها وحصلت على المركز الثاني مع فارق بسيط.

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- فازت في انتخابات الرئاسة الليبيرية عام 2005 وشغلت منصب الرئيس منذ 16 يناير 2006 لتصبح الرئيس الـ24 للبلاد، وأول سيدة منتخبة تحكم دولة أفريقية.

- احتلت المركزالـ70، في قائمة أقوى النساء في العالم التي نشرتها مجلة فوربس عام 2014.

- حصلت إلين جونسون سيرلي على جائزة نوبل للسلام لعام 2011.

- في عام 2012 حصلت إلين جونسون سيرلي على جائزة إنديرا غاندي للسلام، ونزع السلاح والتنمية.

- اشتهرت بلقب سيدة أفريقيا الحديدية.