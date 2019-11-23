"ولا في الأفلام".. شرطة موسكو تهدي الحوامل ورود بسلم المطافئ

تحتفل روسيا بعيد الأم في يوم 24 نوفمبر الجاري، ولكن في هذه المرة كان الاحتفال مختلفا، حيث قدم رجال الشرطة في موسكو الورود والهدايا للأمهات الحوامل في المسشفى من خلال سلم المطافئ.

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وقررت الشرطة في العاصمة الروسية موسكو، تكريم الأمهات والحوامل بطريقة مميزة، حيث توجهت بعض دوريات الشرطة مع فرقة موسيقية تابعة لوزارة الداخلية الروسية إلى دور التوليد في موسكو، حيث أحيت بعض الحفلات، وقدم عناصر الشرطة الورود للأمهات.

وقالت إحدى الأمهات بهذه المناسبة: "لقد حول رجال الشرطة هذه المناسبة لعيد حقيقي.. احتفلوا بنا كما في الأفلام... استخدموا الرافعات وصعدوا لتقديم الورود لنا عبر نوافذ الطابق الثالث من المشفى، لقد كان أمرا رائعًا".