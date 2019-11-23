إعلامية كويتية تهاجم إلهام شاهين بسبب فستانها: احتشمي

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة إلهام شاهين، بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت مي: "إلهام شاهين.. احترمي عمرك 57 سنة ترى مش باقي كتير.. الصورة تثير الشفقة.. بليز لا تستمري احتشمي يا ولية".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين خطفت الأنظار إليها، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت فستانا أسود جريء مكشوف الصدر، وشفاف على الجانبين، وبـ ذيل طويل.

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تعليق الإعلامية الكويتية أثار استياء متابعيها الذين دافعوا عن إلهام شاهين، وجاءت ردود الفعل كالتالي: "وأنتي احترمي نفسك وشدي لسانك شو دخلك ولابدك تاخدي شهرة على حسابها"، "زين احترمي عمرك أنتي الناس كلها تكرهك وبعدك لازقه خلاص كبرتي على المذيعة قعدي"، "57 سنة صح بس روحها أحسن من غيرها"، "وإنتي كام عمرك يا آنسة".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".