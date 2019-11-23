موديلات فساتين تناسب يوم الخطوبة وأخرى للزفاف في 2020

تتطلع كل عروس أن تبدو إطلالتها فريدة واستثنائية في يوم الخطوبة أو الزفاف، ولذلك فإن اختيار فساتين زفاف متوسطة الطول سيكون إختيار مميز، كما أنه يناسب العروس العصرية، حيث قدمت العديد من الماركات فساتين ميدي خلال أسبوع الهوت كوتور لعام 2020، ومنها مجموعة موديلات تناسب يوم الخطوبة، وأخرى ليوم الزفاف.

فساتين جورج حبيقة Georges Hobeika

قدم المصمم جورج حبيقة فساتين متوسطة الطول بصيحة الـCrop Top التي تظهر البطن، وهي من الصيحات التي يحرص المصمم على تقديمها في مختلف المواسم، وتميزت فساتين جورج حبيقة بالفخامة، حيث أنها بتنانير منفوشة ومرصعة بتطريزات برّاقة في مختلف أنحاء الفستان مع لمسات الريش الفاخرة، والفساتين بأكمام طويلة، أحدهما باللون الذهبي والآخر باللون الوردي.

فساتين رالف وروسو Ralph & Russo

أيضاً قدمت ماركة رالف وروسو فساتين ناعمة وعصرية بطول متوسط، والفستان الأول بقصّة عمودية ومزين بالريش على الأكمام وفي نهاية التنورة، ويمكن أن ترتديه العروس في حفل الزفاف النهاري.

أما الفستان الثاني فاتسم بالبساطة ويناسب حفلات الخطوبة الصغيرة، وهو بقماش حريري باللون الوردي مع قصّة أوف شولدر ومزين بتطريزات الصدر والأكمام.

اقرا ايضاً:

أفكار مميزة تُلهمك لتفصيل فساتين زفاف المحجبات 2019

فساتين رامي العلي Rami Al-Ali

قدم المصمم السوري رامي العلي فساتين فخمة ليوم الخطوبة بطول متوسط، وتميزت بالتنورة التول المنفوشة، سواء الفستان الأحمر أو الفستان النيود بلمسات الأخضر على الخصر.

Advertisements

فستان طوني ورد Tony Ward

أحببنا الفستان متوسط الطول من طوني ورد، والذي يناسب يوم الخطوبة أو الزفاف، والمرصع بتطريزات فضية على الصدر والخصر، مع قبّة V وبدون أكمام.

فستان زهير مراد Zuhair Murad

كما قدم المصمم اللبناني زهير مراد فستان ميدي منفوش ومرصع بتطريزات برّاقة، وهو بأكمام طويلة شفافة، ويناسب يوم الخطوبة أو يوم الزفاف أيضاً.

فساتين Celia Kritharioti

قدمت ماركة Celia Kritharioti فساتين زفاف متوسطة الطول بتصاميم رومانسية ناعمة، منها فساتين أوف شولدر وفساتين حمّالات، كما برزت الفساتين المنفوشة في التشكيلة، مثل الفستان الأبيض بقماش التول والفستان الوردي بطبقات التول

قد يهمك ايضاً:

فساتين زفاف أنيقة بأكمام طويلة من وحي أشهر النجمات والأميرات

فساتين زفاف 2019 موديلات ملكية بأقمشة متنوعة