إليك مجموعة من فساتين الزفاف الستان بتصاميم تُناسب مختلف الأذواق

طالعي أجمل موديلات فساتين زفاف ستان من أسبوع الأعراس بنيويورك لموسم خريف وشتاء 2020، حيث يعد قماش الستان من أبرز أقمشة فساتين الزفاف الراقية والمفضلة لدى كثير من العرائس، ووفي أسبوع الأعراس بنيويورك خريف وشتاء 2020، ظهرت العديد من فساتين الزفاف الستان بتصاميم متنوعة تناسب مختلف الأذواق.

فساتين زفاف آن بيرغ Anne Barge

غلبت فساتين الزفاف بقماش الستان على تشكيلة أثواب الأعراس من آن بيرغ Anne Barge، وقدمت الماركة فساتين زفاف ضيقة بقصّة حورية البحر إلى جانب الفساتين المنفوشة Ball Gown، وتنوعت قصّات الفساتين بين الفساتين بالقبّة القلب والفساتين بالأكمام الطويلة الشفافة إلى جانب الفساتين الأوف شولدر والفساتين الحمّالات.

اقرا ايضاً:

أفكار مميزة تُلهمك لتفصيل فساتين زفاف المحجبات 2019

فستان زفاف كارولينا هيريرا Carolina Herrera

جمع فستان كارولينا هيريرا بين الأنوثة والرومانسية، بفضل تصميمه الذي يبرز انحناءات جسم العروس، مع الفيونكة الكبيرة من الخلف.

فستان زفاف ماركيزا Marchesa

أيضاً قدمت ماركة ماركيزا فستان زفاف ناعم بقماش الستان وبذيل قصير من الخلف يناسب العروس العصرية.

Advertisements

فستان زفاف تاداشي شوجي Tadashi Shoji

تصميم آخر يتمتع بالأنوثة من تاداشي شوجي، وهو بتنورة A Line ومزين بفيونكة كبيرة من الخلف.

فساتين زفاف فيكتور آند رولف Viktor & Rolf

تميزت فساتين زفاف تاداشي شوجي بتصاميمها الكلاسيكية الراقية، وهي بقماش الستان وبقبّة A Line، والفستان الأول مزين بتطريزات برّاقة على الصدر، والفستان الثاني مزين بوردة على أحد الجانبين مع قصّة Wrap.

قد يهمك ايضاً:

فساتين زفاف أنيقة بأكمام طويلة من وحي أشهر النجمات والأميرات

فساتين زفاف 2019 موديلات ملكية بأقمشة متنوعة