يحمل برج "الدلو" من الجمعة 22 الى الخميس 28 تشرين الثاني 2019 ضغوط كبيرة

مهنياً: اسبوع مهم جدا نوعية الوقت داعمة وواعدة البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب في النقطة الاعلى في الدائرة الفلكية تفتح امامك فرصة لاطلالة مهمة من الباب العريض قد ترفع من شانك اذا انت جاهزا وحاضرا دراسيا اكاديميا عائليا لكن لا يخلو الامر من الضغوط والتحديات والمتطلبات المهنية والعائلية لكن هذا الأمر لن يحول دون تحقيقك إنجازاً وتقدّماً، بل بالعكس تماماً فقد تتخطى العراقيل بسهولة نظراً إلى الكمّ الهائل من الطاقة التي تغمرك والثقة بالنفس حاول ان لا تكون سابيا في التعامل من الناس لان السلبيات سوف ترتد عليك لحسن الحظ تتحسن الظروف بشكل لافت وتصبح الصورة واضحة ومشرقة تماماً مع انتقال القمر الجديد الى القوس يومي الاثنين والثلاثاء الذي يقدم لك كل الدعم كل التفال والتعاطف فتعيش فترة ممتازة تتقدم بخطى ثابتة نحو اوضاع اكثر ازدهارا ورونقا متمتعا باعصاب متينة وحيوية ونشاط تعمل جاهدا من اجل قطف الثمار في الوقت المناسب الامر الذي يسلط الضؤ على فرصة مهنية جديدة او عتبة دراسية اكاديمية جديدة تناقش بمهارة وتفاوض بذكاء وتنشط الزيارات والاتصالات ستكون الحظوظ من نصيبك داعمة ومحفزة على النجاح تدخل في الفترة الاضعف مع انتقال القمر الى معاكسة برجك من الجدي بين الاربعاء والجمعة بصراحة فترة من اضعف الفترات تشكل اكثر من علامة استفهام حاول ان تخفف عنك المسؤوليات والعمل وان ترتاح فانت تشعر أنك تواجه أوضاعاً متشابكة، تأتي نتيجة بعض التأخير والمماطلة من كل نوع اسبوع مهم يساعدك على تفهم الجو العام اسبوع يغير الكثير من الظروف في حياتك.

عاطفياً: إن انتقال كوكب الزهرة الى معاكسة برجك الجدي تولّد بعض التجاذبات وتفقدك الثقة بالنفس، أو تجعلك التاثيرات المتناقضة لكوكب الحب تواجه بعض المخاوف فتميل إلى الازدواجية أو يهتف قلبك لاتجاهين تضغط عليك الامور والمتطلبات العائلية وقد تضطر للقيام بمجهود ايضافي لاتمام مسؤولياتك كذلك ان الجو العاصف يثير مسالة عائلية تخص احد الاولاد للعازب, تدعوك الحكمة الى التصرف بوعي ومنطق والابتعاد عن الكلام الجاف والالتزام بالواجبات على اكمل وجه.

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