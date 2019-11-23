يحمل برج "الحوت" من الجمعة 22 الى الخميس 28 تشرين الثاني 2019 انطلاقة مهمة في حياتك العملية

مهنيًا: اسبوع مهم جدا يعطيك امل ويساعدك على الانطلاق في مرحلة مهمة مع نوعية وقت مشرقة جيدة داعمة ناجحة وايجابية يلمع نجمك بكل قوة البداية من يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب الصديق في البيت التاسع بيت الامال والطموحات والانجازات بيت النجاحات والحظوظ التوقيت ممتاز نوعية الوقت مهمة جدا التحرك مطلوب بقوة كل الامور مسهلة كرر المحاولة ولا ترضخ لاي شي غير مناسب لاعمالك لكن بالرغم من الحظوظ الكثيرة سوف تحتاج الى المزيد من الدعم والمساندة يومي الاثنين والثلاثاء مع ولادة القمر الجديد في برج القوس قمر جديد يعني حجر اساس جديد مسالة مهمة جديدة مشروع جديد شراء بيت سفر هجرة جامعة جديدة ابواب مستقبل جديد لكن لا يخلو الامر من بعض التشكي والتذمر بسبب معاكسة الكواكب والقمر الجديد المواجه لبرجك ممنوع التقصير يجب ان تضع كل ثقلك في هذه الايام كي تنجح تتبدل الاوضاع وتعود الفرص الايجابية وتتالق بنجومية مطلقة فتتقدم بطلبات تفاوض وتعرض المشاريع الجديدة بكل جرأة مع انتقال القمر الى برج الجديبين الاربعاء والجمعة الذي يؤمن لك الدعم تكون محط الانظار بسبب شخصيتك اللطيفة والساحرة، وقد تحرز تقدّمًا اجتماعيًا او ربحًا معنويًا او ماديًا وقد تتلقى عرضا مغريا او تبلغ منصبا طالما حلمت به ما يزيد ثقتك بالنفس التي تبدو ضرورية لتخطي الاشكالات انت الان في مرحلة فلكية ايجابية تزيدك حرصا على النجاح والتقدم.فلا تضيع الفرص من يدك اسبوع مهم وداعم يتعاطف معك انت انسان حساس انساني تخدم من كل قلبك فحاول قدر المستطاع ان تستفيد من نوعية الوقت الجيدة.

عاطفياً: واخيرا ترتاح من مضايقة كوكب الزهرة فتنعم هذا الاسبوع بمشهد فلكي مناسب تلتقط الاشارات الايجابية وتستعيد سلامك الداخلي الامر الذي يشجعك على ايجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الشريك والاحبة والاولاد والاهل كما يعدك كوكب الحب من برج الجدي باجواء عاطفية رائعة يطرب لها قلبك فتقوى الروابط والعواطف بشكل كبير لتعيد السلام إلى حياتك العائلية للعازب تناقش اوضاعك المستقبلية مع الحبيب ، تصارحه، تكاشفه، وربما تتفق معه على تحديد موعد للخطوبة او الزواج.

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