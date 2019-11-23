يحمل برج "الجدي" من الجمعة 22 الى الخميس 28 تشرين الثاني 2019 نجاحات مهمة في حياتك العملية

مهنياً: اسبوع فعال ناجح مهم لكن هو اسبوع دقيق فالظروف تتغير مع تنقلات القمر هنالك ايام جيدة تحمل نجاح وتضعك في القمة وهنالك ايام ضعيفة وفاشلة البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب ايام مهمة انطلاقة اسبوع جيدة تتفاعل وتتعاطف مع المحيط تزرع بذور صداقات وعلاقات مهمة يتكون عندك مفهوم جديد للصداقة للشراكة للمسائل الاجتماعية ان كل ما هو مطلوب منك ترتيب الاولويات المهنية وتحديدها، وعدم اضاعة الوقت لأنه ثمين جدًا والفرصة التي تحصل عليها الآن قد لا تتكرّر في المستقبل القريب خطّط لأعمالك جيّدًا واقتنص الوقت المناسب للتصويب على الهدف لكن عليك ان تضاعف جهودك للوصول الى اهدافك يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الجديد الى برج القوس بالاضافة الى الكواكب الشمس والمشتري في مواجهة برجك ما يجعلك تواجه بعض العراقيل في هذه الايام البطيئة والراكدة ايام لا تعطيك حقك حاول ان تكتفي بالامور البسيطة لا تراهن على الحظوظ ولا ترفع سقف توقعاتك ترتاح من كل هذه المضايقات مع وصول القمر الى برجك بين الاربعاء والجمعة الذي يحمل معه تحولات مهمة جدا لصالحك الحظ يدعمك فترة بناءة ممتازة جيدة جدا تسمع فيها اجوبة واخبار سارة ومناسبة جداً عطلة اسبوع مهمة لا يوجد اية عراقيل انت بامان الاجواء جيدة وتفاعل مهم مناخ جميل ومشجع وحافل بالانتصارات واللقاءات المثمرة والواعدة بالافضل قد تحتفل بخبر او انفراج مسألة معقدة وقد تحصل على النتائج المطلوبة وتنجح بإدخال عنصر النشاط والحماسة الى حياتك

عاطفياً: تتحسن الظروف العاطفية مئة بالمئة لصالحك مع وصول كوكب الزهرة الى برجك فتقوى الروابط وتهدأ العاصف والخلافات في هذا الاسبوع المناسب للارتباط وللمصالحة والمبادرة. لا تفوّت عليك فرصة استعادة ثقة الحبيب ولتتصالح.تنعم بأجواء عذبة وبارتياح نفسي،وتعبرعن عواطف قوية ومغازلات وملاطفات وحب ومحبة للشريك والاولاد والاهل .العازب يفرح لظهور فرصة اجتماعية واعدة بتعارف وقد يلتقي بمن يلفت نظره وينسجم معه.

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