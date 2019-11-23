يحمل برج "القوس" من الجمعة 22 الى الخميس 28 تشرين الثاني 2019 أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة

مهنياً: اسبوع مهم بدايته غريبة لكن بعدها تنطلق بطاقة قوية وممتازة تتطور فيها الاحداث بطريقة فعالة ونشاط وقدرة على الوصول الى النجومية البداية مع يومي السبت والاحد تحت تاثيرات القمر من العقرب في البيت رقم 12 الذي يحمل معه ايام متعبة ثقيلة ضعيفة لا جواب ولا حياة لمن تنادي تاخير تاجيل ايام مزعجة للامال والتوقعات طول بالك لا تكون لجوجا ومن الافضل ان لا تتورط بظروف صعبة ولا تراهن على الحظ ان نوعية الوقت تعب احباط كن صادقا مع نفسك ومع الآخرين فأنت لست بحاجة الى مفاجات وتطورات معقدة، ومن الافضل التكيّف مع الجو الهادئ وحاول ان تتقبل الامر الواقع. تتحسن الظروف مع انتقال القمر الجديد الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء لتستقبل مرحلة مهمة مرحلة تخدم مصالحك مئة بالمئة نجمك قوي لا شيء يقف امامك فانت قادر ان تعمل بطاقة وقوة كبيرة تخلط الاوراق كما تريد وتكون مرتاحا من النتائج الجيدة جدا مرحلة مصيرية قد تغير اتجاهاتك وتضعك أمام أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة. كذلك سوف تكثر الحركة وتنشط الابحاث واللقاءات والدراسات المالية والمصرفية مع انتقال القمر الى برج الجدي اي الى البيت الثاني بيت المال بين الاربعاء والجمعة الامر الذي يجعلك تعيد ترتيب اوضاعك وتتشجع على توسيع دائرة تحركاتك عطلة اسبوع مميزة رابحة ماليا شراء بيع استثمار سفر زيارات تغيير في ديكور البيت سرعة بديهتك قوية تلتقطها على الطاير الكواكب كلها داعمة الشمس والمشتري.

عاطفياً: بالرغم من انتقال كوكب الحب من برجك الى برج الجدي الا انك لا تزال تنعم بوضع فلكي إيجابي ومميّز جميل دافئ ورومانسي تفيض حبًّا وحنانًا وتغدق على الحبيب بمحبتك واهتمامك. فإذا كنت مرتبطًا تنعم العلاقة المتينة بمزيد من المتانة والصلابة، وستلمس تعاطفاً صادقاً من الشريك والاهل والاولاد للعازب يتحدث كوكب الحب عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية تحاط بالمحبين وتعيش أجواء مختلفة ومسلية جدا وقد تتيح لك المناسبات الاجتماعية لقاءً استثنائياً.

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