يحمل برج "العقرب " من الجمعة 22 إلى الخميس 28 تشرين الثاني 2019 لك حظوظ كبيرة في حياتك العملية

مهنياً: اسبوع مهم جدا والحدث الاهم ولادة القمر الجديد في القوس في بيت المال بالنسبة لبرجك بيت الاستثمارات بيت الارباح وبيت الخسارة والمصاريف البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برجك الى جانب المريخ وعطارد فتسمح لك الظروف الفلكية المائية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة ، ولن يدعك الحظ وحيدًا هذه المرّة، بل يقف الى جانبك، فتجد حليفًا قويًا او صديقًا شجاعًا او حبيبًا متفانيًا.يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الجديد الى القوس الصديق يومي الاثنين والثلاثاء القمر الجديد يخلق مرحلة جديدة سنة جديدة مرحلة مهمة تودع مرحلة وتبدأ مرحلة مهمة تختم الامور الصعبة القرارات والتغييرات والتحولات ايام مهمة جدا من اقوى المراحل الضوء اخضر للانطلاق ايام مشجعة على المبادرات الكبيرة والتفاؤل والانتصارات والحظ الاستثنائي كما يسمح لك بترتيب الشؤون الماليّة والمصرفية وتنظيمها باستطاعتك عقد تحالفات جديدة فرصة ثمينة يجب أن تستفيد منها في كل مناسبة، لكي تعزز أوضاعك وتغني مفكرتك وتنطلق نحو استثمارات وعمليات ناجحة تتابع الامور الجيدة مع انتقال القمر الى الجدي بين الاربعاء والجمعة لكن حاول ان لا تفرض سلتطك على احد كن منفتحا على كل ما هو جديد من قناعات جديدة او تحول في مسار حياتك وتطوير للتقاليد للاعراف للروتين مرحلة مهمة للانطلاق والانتقال الى مرحلة متقدمة فتكون على موعد مع الحظ الجيد، فلا تتشاءم ولا تتأفّف، بل ثابر وكرّر المحاولات.اسبوع مهم طاقاتك جارفة فكريا وجسديا الاجواء جيدة تسمح لك بحرية التعبير والتحرك وحصد النتائج الممتازة.

عاطفياً: لا تزال تعيش اجواء رومنسية منعشة بالرغم من انتقال كوكب الزهرة الى برج الجدي الذي يحمل اليك حبًا او علاقة قوية تنعش القلب وتحملك إلى أجواء ممتازة من العشق والتواصل والود والمشاعر العميقة انه اسبوع عائلي شخصي بامتياز تشجعك التأثيرات الدافئة والساحرة على المصالحة والإنسجام والتوافق، وتتحدث عن تناغم مع الشريك والاولاد وعن شعور بالطمأنينية والاستقرار للعازب يسود جو من التسامح والتصالح يشجع على تبادل المشاعر الحارة.

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