يحمل برج "الميزان" من الجمعة 22 الى الخميس 28 تشرين الثاني 2019 لك معنويات مرتفعة

مهنياً: اسبوع جيد لا بأس به والعامل الفلكي الاهم في هذا الاسبوع هو القمر الجديد الذي يخلق في بيت العمل وبيت الاهتمامات الدراسية والامتحانات تحضير لامتحانات والمواجهات والمحاسبات المعنوية والنفسية البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج العقرب في البيت الثاني بيت المال والاستثمارات والعروض والمشاريع تشتري تبيع خدمات مصرفية مساعدات تدفع تربح من خلال مفاوضات فتتسارع الاحداث فتكون راضيًا عن تطوّر الظروف والاحوال، وتؤدي دورًا في تنشيط المساعي وتحسين امورك المالية كل التأثيرات الفلكية من حولك ايجابية ورابحة فقط انتبه من المصاريف الزائدة. تتابع التاثيرات الايجابية مع انتقال القمر الجديد الى القوس يومي الاثنين والثلاثاء ما يجعلك تتمتع بأفكار ذكية خلاقة جدا تدافع عن رايك تتنقل تسافر وتكون متفوق في دروسك واعمالك فتدخل بمنعطف جديد وانقلابا للرياح وتحقق الامنيات والنجاحات في الاوضاع المهنية والمالية تعاكسك الظروف بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجدي من البيت الرابع فيسبب نوع من تحول بالانظار تحول بالاهتمام في بيتك في صحتك في علاقاتك مع القليل من المزاجية والمشاكل والخلافات حاول ان تخفف من تساؤلاتك انها مرحلة يأس تعاسة لا يناسبك اثارة المتاعب فالجو ملبداً بالغيوم بحيث يكون بانتظارك مسؤوليات عديدة ان الاضواء مسلّطة عليك ضاعف حذرك وحاول حماية مصالحك من التراجع كن أكثر لطفاً وتعامل مع الظروف المتقلّبة بنضج وانفتاح وحاول تنظيم وقتك كي تحصل على نتائج مرتبة وتجنب اللحظات المواقف الصعبة.

عاطفيًا:تتبدل الاوضاع العاطفية والعائلية مع انتقال كوكب الزهرة كوكبك الحاكم الى مواجهة برجكمن الجدي مطلوب منك ان تكون عقلانياً وموضوعياً وحذار القطيعة والجفاء، ولا تزد الامور تعقيدًا. من المستحسن عدم الانجراف وراء افكارك السوداء، ومن الحكمة غض النظر عن كل ما لا يعجبك من تصرّفات الشريك او الاولاد .للعازب تكثر الضغوط ومعها الخلافات، وربما تنزعج من تصرّفات الحبيب ان طباعك متقلّبة وهذا يجعل التفاهم معك صعبًا حاول ان تتحرك باتجاه مصالحة او تسوية لارضاءه.

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