يحمل برج "الأسد" من الجمعة 22 إلى الخميس 28 تشرين الثاني 2019 لك حظوظ واسعة

مهنياً: اسبوع مهم جدا مع ولادة القمر الجديد في برج القوس الناري الصديق الى جانب الشمس والمشتري لكن البداية لن تكون كما ترغب مع وجود القمر في برج العقرب يومي السبت والاحد في معاكسة برجك فتتبدل بعض الخطط والمشاريع وقد تصاب بالاحباط نتيجة التأخير والبلبلة حاول ان تبدل الافكار السوداء بالايجابيات كي تكمل المشوار ولا تغرق في نقاط صغيرة حضّر لعملك جيدًا وأعد قراءة حساباتك فأنت بحاجة الى اقصى الليونة والمرونة والدبلوماسية في هذه المرحلة ,تتحسن الاوضاع الفلكية لمصلحتك مع انتقال القمر الجديد الى برج القوس يومي الاثنين والثلاثاء هذا القمر مهم جدا يقع في البيت الخامس بيت الاستقرار بيت الراحة بحيث يفتح امامك صفحة مهمة كي تفكر بحاضرك بماضيك بمستقبلك اشياء جديدة تخلق في حياتك الخاصة سفر او عودة من سفر او ارتباط من افضل الايام التي تساعدك كي تستوعب الامور الظروف داعمة ايام مهمة ومناسبة يجب ان تستفيد منها كي تعوض عن الايام السابقة يمكنك ان تحلم وان تحقق احلامك تتابع الحظوظ والظروف الايجابية مع وصول القمر الى الجدي بين الاربعاء والجمعة فتقوى فرص النجاح تتلقى معلومات جيدة تشجعك على التحرك لاستعادة موقع فتخوض كل التحديات بثقة بالنفس، وتشقّ طريقك واثقاً ومتكفياً مع التغييرات المهمة التي تخدم مصالحكفترة ممتازة مليئة بالشغف والجديد الواعد، وتواكبك معنويات ممتازة. تبرز اولويات لها علاقة بالحياة المهنية وتحقّق ما يستحق التهاني، وتتصرّف بطريقة حكيمة وذكية. اسبوع يطلب منك الاهتمام والمتابعة يطلب منك نفس طويل وافكار ايجابية.



عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة من القوس الا ان الجو العام رومانسي وهادئ ويسمح بتطوير العلاقة مهما كان مستواها، قديمة جديدة متأرجحة او متينة فيحتل الحب مرتبة عالية في حياتك ويسلط الضوء على جمال شخصيتك الجذابة ولطافتك ولباقتك للعازب , تكون كل التاثيرات الفلكية محركة للعواطف فتأخذ قرارا سريعا تقلب الصفحة العاطفية نحو الافضل او تقرر الارتباط الرسمي.

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