يحمل برج "العذراء " من الجمعة 22 الى الخميس 28 تشرين الثاني 2019 أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة

مهنياً: حضر نفسك لاسبوع جيد تتغلب فيه على نقاط ضعفك في علاقاتك مع الاخرين في دراستك مع الزملاء في العمل افكارك ذكية وسرعة خاطرك قوية تسلط الضوء وتفتح مجال ان تظهر بخط جديد او اسلوب جديد من الاسابيع المهمة والفعالة والبناءة البداية مع يومي السبت والاحد القمر في العقرب يقدم لك اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة ترافقك فتكون نظرتك للحياة متفائلة وإيجابيّة فترة تعارف وتلاقي وانسجام ومصالحةايام تسمح لك بالربح على ذاتك وعلى غيرك بالطاقة الفكرية والفكرة الذكية المرنة واللبقة تتبدل الظروف مع انتقال القمر الجديد الى برج القوس يومي الاثنين والثلاثاء الى مواجهة برجك قمر جديد بداية جديدة خبر جواب لكن عليك الانتباه من التوتر والمزاجية ايام دقيقة وصعبة مليئة بالتشنجات والتساؤلات قد تظهر خلالها مشاحنات مع الاحباء او ازمة قانونية او خلاف مهني سوف تكثر المواجهات والاستفزازات فلا تنتظر اي تغيير لصالحك تصل الى الفترة الاهم بين الاربعاء والجمعة مع وصول القمر الى برج الجدي الترابي الصديق تتحسن الاحوال وتنفتح الابواب على النجاح والتقدم والارتقاء والانجازات المهمة فترة ممتازة تزيد من شهرتك وتعزّز موقعك الاجتماعي والمهني. اسبوع مهم اسبوع تكتمل فيه الصورة يقدم لك منحى قوى ومهم جدا.

عاطفيًا: تتحسن الاوضاع العاطفية والعائلية مع انتقال كوكب الحب الى برج الجدي الترابي الصديق فيجعلك تعيش اسبوع رائع وحساس تحصد خلاله تعاطف الكثيرين معك فانت تملك القدرة على التحرك كما تريد فلا رادع لعواطفك حالياً فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك هائلة تسمح لك ان تسيطر على علاقاتك بشكل مدهش فتبرز نجماً في محيطك مع الاهل والاولاد والاحبة للعازب الظروف الحالية تدفعك إلى اعادة النظر في وضعك وربما لتتخذ قراراً مصيريا كخطوبة او ارتباط رسمي.

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