يحمل برج "السرطان" من الجمعة 22 إلى الخميس 28 تشرين الثاني 2019 لك فرص ثمينة

مهنياً: اسبوع مهم جدا فرص ثمينة تقدم نجاح آفاق جديدة وبداية اسبوع مائية مميزة ومزدهرة مع وجود القمر في برج العقرب المائي الصديق يومي السبت والاحد الذي يصب في مصلحتكك لتعيش مرحلة متقدمة على كافة الاصعدة فترة مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة فتترك أينما حللت، انطباعاً هائلاً وتلفت الأنظار، وقد توظف هذه الإيجابيات لإنجاح أعمالك أو استثماراتك كذلك سوف تنعم بمحطة رائعة من ناحية الحظوظ ويشجعك القمر الجديد من القوس يومي اللاثنين والثلاثاء من البيت السادس بيت الدعم بيت الابداع التقدم والنجاح والفرص الثمينة ايام تفتح امامك صفحة جديدة ايجابية مرحلة جديدة تحضرك كي تنهي سنة 2019 مع مرحلة مهمة تعوض فيها عن كل التعب فتبحث عن طريقة لتجديد اسلوب عملك وتكون جديًّا في البحث عن تطوير او تغيير في مسارك فقد تبدأ عملًا جديدًا او قد تتلقى عروضا يصعب عليك رفضها وتستفيد من كل شيء جديد ان نسبة الحظ عالية جدا تجعلك تتقدم بطريقة مهمة فرص الانجاز عالية ورائعة ما يجعلك اكثر قدرة على التفاوض والانفتاح يتبدل المشهد الفلكي والظروف مع انتقال القمر الى مواجهة برجك ن الجدي بين الاربعاء والجمعة ما يجعلك تمرّ بفترات من الصعود والهبوط قد تحمل نزاعاً قوياً وأوضاعاً مرتبكة ثقيلة ضغوط متنوعة متطلبات توتر ايضافي اوضاع مهنية ومالية معقدة وفضائح واتهامات ومواجهات، فترة تحمل ضرورة للهدوء والتنسيق الجيد في الواجبات والانتباه من بعض المواجهات والافكار السوداء باختصار اسبوع مثمر جدا فعال جدا تتقدم تنجح مع احتمال لقاء مهم اذا حافظت على هدوء اعصابك ومزاجك.

عاطفيا: لا يناسبك انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من برج الجدي فتتبدل بعض الخطط والمشروعات وقد تصاب بالاحباط نتيجة التأخير والبلبلة ومراوحة المكان كما ما يجعلك متوتر غير مطمئن إلى سير العلاقات فتعبّر عن عدم رضاك بأسلوب أو بآخر.للعازب قد تضطرّك الظروف إلى اتخاذ اتجاه جديد وطريقة مغايرة في تعاطيك مع الحبيب قد تتأرجح بين الشغف والحب من جهة، والتخلّي واللامبالاة من جهة أخرى.

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