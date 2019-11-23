يحمل برج "الجوزاء" من الجمعة 22 إلى الخميس 28 تشرين الثاني 2019 لك حظوظ واسعة في حياتك العاطفية

مهنيا: اسبوع مفيد وبناء الحظوظ تشجعك على مواجهة من تريد وعلى الجرأة في اتخاذ المواقف ما يجعلك تتغلب على كل العراقيل وتسير باتجاه واضح البداية مع يومي السبت والاحد القمر في برج العقرب يتحدث عن انفراجات ملموسة وعن ارباح وانتشار نظرا إلى التأثيرات الفلكية الداعمة لك، لكن احذر التهور في اتخاذ القرارات يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الجديد الى مواجهة برجك من القوس اي من البيت السابع بيت الروتين بيت الصحة وبيت العمل احتمال مسؤوليات واهتمامات جديدة حاول ان تتجنّب التسلط وفرض كما عليك ان لا تستخف في تاثيرات القمر الجديد الذي سيجعلك مزاجي انفعالي متسرع عصبي ايام تحول علاقاتك العاطفية والعائلية الى اجواء متشنجة ايام متقلبة فكر جديا كيف تتصرف.يتبدل الاحوال الفلكية مع انتقال القمر الى الجدي بين الاربعاء والجمعة الى موقع يساعدك كي تهدأ فترة للمصالحة للتقارب في وجهات النظر لقاءات عائلية تجعل عطلة الاسبوع غنية بالحركة الكبيرة والمسايرة مليئة بالمشاريع والنشاطات والاحداث البناءة على كافة الاصعدة فأنت تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وبإرادة صلبة على الوصول يقرع الحظ بابك ويفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية سواء كنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي قد يكون التوقيع على العقود هو العنوان الأبرز. اسبوع مريح انفراجات كبيرة حاول ان تستفيد من الايام الايجابية كي تنهي اعمالك المهمة.

عاطفياً: واخيرا تتنفس الصعداء وترتاح فتتحسن الظروف العاطفية مع انتقال كوكب الحب الى موقع مناسب الى برج الجدي الذي يحمل معه التسلية والطمأنينة، ويبشر بحلول ومصالحات فتحلو لك المشاركة في بعض النشاطات الاجتماعية الى جانب الحبيب اذا كنت مرتبطًا، اما العازب فهو على موعد مع فترة زمنية ناشطة اجتماعيا وفرص للتعارف وللتقارب قد تطور صداقة قديمة الى علاقة حب، وربما تعرف لقاء مميزًا من دون سابق تدبير. انه اسبوع ناشط ومنشط للروابط والعواطف.

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