يحمل برج "الثور" من الجمعة 22 إلى الخميس 28 تشرين الثاني 2019لك أمور إيجابية

مهنيًا: اسبوع ايجابي جدا جدا ومهم مع وجود الشمس في القوس في موقع داعم وواعد بالاضافة الى عطلة الاسبوع الترابية بامتياز كما ان وجود القمر الجديد في القوس يعطيك ظروفا مهمة جدا تجعل المرحلة المقبلة واعدة بتطورات جيدة على كافة المستويات مطلوب منك ان تكون حاضراً ومسؤولا وان تتفاعل مع الظروف بطريقة موضوعية وحاول ان تفكر في عقلك واترك العواطف جانبا كي لا يحصل اي تراجع البداية يومي السبت والاحد القمر في العقرب في موقع غير سهل يجعلك تدخل في مرحلة العاصفة الفلكية وكأنك على مفترق طرق كن واعياً ان وظيفتك واعمالك على المحك الانتظار والتأجيل سيدا الموقف. قد يدفعك هذا الامر الى الإنزواء والانطواء او ربما الوقوع في بحيرة من اللامبالاة والاخفاق تتبدل الظروف لمصلحتك مع انتقال القمر الجديد الى القوس يومي الاثنين والثلاثاء تختفي الضغوط وتنتقل الى مرحلة الدبلوماسية الى مرحلة تقييم الذات مرحلة جيدة وتعيش فترة غنية وحافلة بالتقدم والنجاح التي ستأخذك الى مراكز عالية من المهارة والشهرة. تقوى الحظوظ وتدخل في المرحلة الاهم مع وصول القمر الى الجدي بين الاربعاء والجمعة وتتحسن الظروف ترتاح ترد الامور الى مجراها الطبيعي وتتفاعل بشكل افضل واثق من نفسك مرتاح اكثر تتحقق أمنيات أو تتجسد رغبات وتشعر أنك بمنأى عن الحوادث والمفاجآت. حاول ان تكون عطلة الاسبوع هذه بداية مرحلة هادئة مطمئنة باب الحظ مفتوح امامك الظروف جيدة تجعلك تعيش اقوى اللحظات.

عاطفياً: تفرح للتفاهم وللشعور بالحميميّة والإلفة كل شيء يدعو الى الهدوء والحب والرومانسية قد تعيش عاطفة جياشة، وقصة أسطورية، وحباً لا مثيل له، وتمر بأفضل دورة فلكية على الصعيد الشخصي تحت تاثيرات كوكب الحب من برج الجدي بحيث يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وفي تقريب وجهة نظرك ويقدم لك الشغف والعشق تمارس جاذبية كبيرة وقد تأسر بعض القلوب، وربما تصادف شريك حياتك إذا كنت عازباً

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