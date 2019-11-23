يحمل برج "الحمل" من الجمعة 22 إلى الخميس 28 تشرين الثاني 2019 لك تحركات مهمة في كل المجالات

مهنيًا: اسبوع مهم ناشط شغل كتير حركة في كل الاتجاهات لكنه اسبوع مريح من بعد المعاكسات ومع انتقال الشمس لتنضم الى الزهرة والمشتري في القوس الناري الصديق لتنتقل معه الى مرحلة التقدم ومرحلة العمل تقريبا انك تمهد لنهاية العام 2019 مرحلة مهمة جدا وتنهي العام بطريقة جيدة وايجابية كما يشكّل هذا الاسبوع تحولاًّ في حياتك، فأنت تطوي صفحة متقلبة من حياتك لتبدأ اخرى اكثر نشاطًا وحيويّة، يناسبك موقع القمر من العقرب يومي السبت والاحد في البيت الثالث بيت المعاملات والعلاقات والدبلوماسية مطلوب منك ان تركز وتعيد قراءة ملفات مالية وادارية تصل الى المرحلة الاقوى والاهم مع انتقال القمر الجديد الى القوس يومي الاثنين والثلاثاء ايام ولا اجمل ايام رائعة رابحة وناجحة وواعدة بالافضل على كافة الاصعدة دراسيا مهني وشخصيا وعائليا فترة تحمل لك كل شيء جديد ابواب جديدة فرص جديدة وجالات جديدة فتشعر بالحماسة وتستعيد الثقة بنفسك، وبغضّ النظر عن عمرك تتحمس للجديد ما يجعلك تخوض مجالات تقنية أو مفاوضات وسط بعض المجموعات أو التنظيمات. وربما تتيح لك هذه الفترة مجالاً للانخراط في السلك السياسي إذا شئت. كما تتلقى عرضاً مغرياً أو اقتراحاً لشغل منصب مهم أو ترقية وعلاوة على الراتب فلا تتأخر في التفاوض وتقديم المشاريع تتبدل الظروف وتنقلب ضدك مع انتقال القمر الى الجدي بين الاربعاء والجمعة الى مواجهة برجك وتبدأ المعاكسات تعب مسؤوليات توتر ايام متطلبة وضغوط متراكمة تجعل عطلة الاسبوع مشحونة بالتوتر انتبه كي لا تنزع الفرص باختصار اسبوع ناشط يطلب منك ان تكون مسؤولا عن اعمالك كي تحقق الكثير.

عاطفيًا: تتبدل الاجواء العاطفية مع انتقال الزهرة الى الجدي اي الى مواجهة برجك ما يجعلك تعيش أسبوع دقيق بسبب حسك المرهف ومعنوياتك المتقلبة استفسر عما يثير مخاوفك، استوضح الامور وحاول ان تحلل الامور بشكل موضوعي احذر الوقوع ضحية القلق بل حاول ايجاد وسائل للتسلية ولابعاد الهواجس عن رأسك للعازب , تبدو متطلباً وثائراً بسبب موجات الغيرة او الشكوك التي تسبب لك القلق وقد تؤثر على استقرار الوضع العاطفي اذا لم يوضع لها حد فوري

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