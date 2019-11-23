إليكِ 5 خطوات لتصنعي بنفسكِ أجمل تسريحات الشعر للمناسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بدلاً من الذهاب إلى صالونات التجميل وتصفيف الشعر بأيادي المتخصصين، من الجميل أن تصنعي تسريحاتكِ بنفسكِ في منزلكِ حتى تكوني على أتمّ الاستعداد دائماً لحضور جميع المناسبات التي يزدحم بها جدول أعمالكِ. وقد يكون عمل تسريحة تليق بالمناسبات أشبه بالخوض في حقل ألغام، إذ تحتارين في اختيار الطريقة التي تبدئين بها لزيادة كثافة شعركِ وجعله هفهافاً ولامعاً – لذا، اطلعي على هذه الخطوات الخمس التي تقدمها لكِ ڤوغ لمساعدتكِ على التألق فوراً بأجمل التسريحات في المناسبات، وفقًأ لـ"vogue".

الخطوة الأولى: اغسلي شعركِ جيداً

يقول جوناثن إيغلاند، كبير مصففي الشعر في صالونات جون فريدا: “لتحصلي على تسريحة تليق بالحفلات، ابدئي أولاً بالشامبو والبلسم. وللحصول على شعر شديد اللمعان، يجب أن تغسل النساء من السلالة القوقازية شعرهن مرتين اثنتين بالشامبو وليس مرة واحدة"، إذ تزيل الغسلةُ الأولى بالشامبو الملوثات والأوساخ المتراكمة على الشعر، فيما تساعد الغسلة الثانية على التخلص منها وتغذية الشعر. وينصح قائلاً: “ضعي البلسم في منتصف خصلات الشعر حتى أطرافه، وتجنبي وضعه على الجذور حتى لا يكون شعركِ خفيفاً وبلا كثافة.

أما بالنسبة للنساء من السلالة الأفريقية وصاحبات الشعر المجعد، فيتعين عليهن الابتعاد تماماً عن غسل الشعر مرتين بالشامبو، لأن الترطيب هو هدفهن دائماً. يوضح إيغلاند: “أنتِ في حاجة إلى تغذية شعركِ بعلاجات أو أقنعة أو بلسم أكثر كثافة – وكلما كان الشعر أكثر خشونة، احتجتِ أكثر إلى ترطيبه”. ومن أفضل المنتجات لشعركِ قناع ريستوريتيڤ العلاجي من ڤيرتيو، و قناع جامايكان بلاك كاستور أويل للتقوية والتجديد من شيا مويستر .

الخطوة الثانية: جهّزي شعركِ قبل استخدام المجفف

للارتقاء حقاً بمظهر شعركِ وملمسه، لا تستهيني أبداً بأهمية أداة التصفيف الفعالة. وبالنسبة لصاحبات الشعر الانسيابي اللواتي يكافحن من أجل ألّا يبدو شعرهن مفروداً، يتعين عليهن استخدام موس تكثيف الشعر، مثل موس التكثيف كلين من بيورلوجي، ووضعه على منتصف الخصلات وحتى أطرافها لمنح الشعر مظهراً ’لا يُنسى‘ وشكلاً هفهافاً. يقول إيغلاند: “أحبُّ أيضاً استخدام اسبراي تكثيف لجذور الشعر لأنه يرفع الشعر بسهولة، ولكن يجب عليكِ تجنب الإفراط في استخدامه وألّا تقربيه كثيراً من شعركِ أثناء الرش”.

الخطوة الثالثة: استخدمي مجفف الشعر

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يقول إيغلاند: “أفضل نصيحة أقدمها للنساء من السلالة القوقازية من صاحبات الشعر الطويل هو استخدام فرشاة كبيرة قدر الإمكان أثناء استخدام المجفف في المنزل”. وعن الطريقة المُثلى لتجفيف الشعر يقول: “قسّمي خصلاتكِ إلى أجزاء كبيرة –على سبيل المثال، قسّمي شعركِ إلى قسمين عند مقدمة رأسكِ ووجهيهما نحو أذنيكِ– وكل ما يتعين عليكِ عمله بعد ذلك هو تمشيط شعركِ بالفرشاة وتسليط الهواء عليه، ولكن احرصي على توجيه فوهة المجفف للأسفل”. تسهم هذه الطريقة في تنعيم الجلد، وتمنع تطاير الشعر، وتضفي عليه اللمعان المنشود.

وإذا كنتِ من صاحبات الشعر المجعد بمختلف أنواعه، فينصحكِ إيغلاند باستخدام أصابعكِ لتقسيم خصلاته إلى أجزاء، مع لفّها بعيداً عن وجهكِ. يقول: “يمكنكِ ترك شعركِ يجفّ في الهواء أو استخدام مجفف هواء متوسط الحرارة بسرعة بطيئة”. واستخدام المجفف بسرعة بطيئة وثابتة يجنّبكِ الظهورَ بشعر هائش أو متطاير.

الخطوة الرابعة: صفِّفي شعركِ

قد يكون المجفف خطوة كافية لبعض النساء، أما بالنسبة للراغبات في الحصول على تسريحة تليق بالمناسبات فإن هذه الخطوة ليست سوى البداية. ولحسن الحظ، يمكنكِ بسهولة عمل بعض التسريحات التي تطلبها زبونات إيغلاند كثيراً في الصالون. ولعمل ’تموجات طبيعية‘ بلا عناء، وهي طريقة بسيطة وسهلة بما يكفي حتى للمبتدئات، استخدمي جهاز التمليس وحرّكيه على شعركِ نحو الأسفل، واثنيه من جانب إلى آخر باستخدام الحرارة للحصول على تموج خفيف: “ثبتيه طويلاً على الخصلات لتحصلي على شعر انسيابي أو أكثر مقاومة للعوامل الجوية”.

وللحصول على تسريحة الشعر المرفوع نصفه إلى أعلى والنصف الآخر منسدل إلى أسفل، ابدئي باستخدام المجفف أو أداة تجعيد الشعر للحصول على الحجم المطلوب، وبعدها: “استخدمي إبهامكِ لإزاحة شعركِ من خلف أذنيكِ إلى منتصف رأسكِ من الخلف. ثم اجمعي خصلاتكِ على هيئة ذيل حصان، واختمي التسريحة إما بلفّ شعركِ حول ذيل الحصان أو باستخدام قماشة أو إكسسواراً لجمعه بإحكام”. وأنهي هذه الخطوة برش اسبراي مثبت للشعر .

الخطوة الخامسة: أضيفي اللمسات النهائية

نصيحة للفتاة الكسولة: قد يضفي رباط بسيط أو مشبك بريقاً على شعركِ الذي لا يتطلب عناية كبيرة، لذا حاولي تجربتهما واُنثري عطركِ الخاص خلف أذنيكِ وفي نهاية أطراف شعركِ، ولن ينسى أحد في أي حفلة تحياتكِ أو اللحظات التي التقى بكِ فيها.