“سيدة العضلات” هذه هي أقوى نساء الأرض ومعظم رجالاتها.. تخيل نفسك وقعت معها في مشكلة!؟

In my opinion, in female bodybuilding, legs should be the main priority. their size should not be any illusions that it is bodybuilding and not a Women's Physique.. Especially since the popularity and fashion for such proportions is increasing. otherwise, soon in wellness will have more quadriceps size than fbb😂🤗 it's funny, but it's a fact)) Big&strong legs is a hard and long work .. do not delay it))😉💪 На мой взгляд, в женском бодибилдинге ноги - приоритет! Глядя на их объем не должно быть никаких иллюзий, что это именно бодибилдинг, а не вуменс физик.. Тем более, что мода на такие пропорции только растет. И даже в легких номинациях типа велнесс выходят вполне себе кентаврики)) которые скоро догонят и перегонят многих нынешних fbb😂🤗 Смешно, но факт🤗