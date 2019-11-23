تامر حسني يكسب حب متابعيه بصورة مع عاملات النظافة: أنت قلبك طيب

نشر المطرب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، مجموعة من صور كواليس مشاركته في حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، الذي فاز بها المنتخب الأوليمبي بالأمس، بعد تغلبه بهدفين مقابل هدف.

وجاءت كلمات التهنئة التي وجهها "تامر" للشعب المصري: "لما قولت إحنا جيل جديد إصراره من حديد وإننا هنوصل وأهو بيحصل مكانش تنبؤ ولا كلام أغنية و خلاص كنت بعني الكلام دا ومصمم عليه من كل قلبي قبل الماتش مليون مبروك لكل شعب مصر العظيم مليار مبروك لمنتخبنا التاريخي العظيم".

وحرص "تامر" على التقاط الصور مع عاملات النظافة باستاد القاهرة، حيث نشر صورته معاهم، التي نالت إعجاب الكثير من متابعيه، فمن ضمن التعليقات التي تلقها: "ربنا يجبر بخاطرك" "ربنا يحبب فيك خلقه أنت تستاهل الخير والحب" "بجد أحلى صورة فيها طيبة وحنية وتواضع الله يجبر بخاطرك ويسعدك ويوفقك على قد ما أنت قلبك طيب وبتحب الكل من قلبك".

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وكان تامر حسني قدم خلال الحفل أغنية "إحنا جيل جديد"، من كلماته وألحانه، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، ميكس وماستر الموسيقار عادل حقي.