عقار جديد يقضي على الصداع النصفي في ساعتين

توصلت دراسة أجراها عدد من الباحثين في كلية "ألبرت أينشتاين"، في نيويورك، وشملت حوالي 1700 مريض، لعقار جديد يقضي على المعاناة من الصداع النصفي بكفاءة عالية، خلال ساعتين فقط من تعاطيه، حيث يعاني الكثيرون حول العالم من الصداع النصفي، الذي يعد أكثر أنواع الصداع شيوعًا وإيلامًا أيضًا.

وبحسب مجلة "ويب إم دي"، اعتمد الخبراء على عقد مقارنة بين استخدام بعض المرضى لعلاج بديل من أنواع أدوية الصداع النصفي التقليدية، واستخدام آخرين للعقار الجديد الذي يدعى "أوبروغيبانت".

وبعد إجراء الاختبارات، وجد الخبراء أن عقار"أوبروغيبانت"، كان أكثر فعالية في علاج الصداع النصفي وتخفيف أعراضه التي تشمل الغثيان والحساسية للضوء أو الصوت.

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وجد الباحثون أن 39% من المجموعة التي تعاطت جرعات عالية من ”أوبروغيبانت“ تخلصوا من الصداع النصفي وأعراضه في غضون ساعتين، مقارنة بـ 27% من المجموعة الأخرى التي تعاطت الدواء البديل.

ووجد الخبراء أن 2 % فقط من الذين تعاطوا العقار الجديد، اختبروا الشعور بالغثيان خلال يومين من تعاطي العقار.

بالإضافة إلى علاج الصداع النصفي والتخلص من أعراضه المؤرقة، وجد الباحثون أيضًا أن العقار الجديد يخلو من الآثار الجانبية المعتادة لأدوية الـ "تريبتانات" المستخدمة حاليًا للصداع النصفي، والتي تشمل الدوخة والخدر والنعاس.