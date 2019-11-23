أمريكية تحتفظ بجثة زوجها في الثلاجة لمدة عام

في حادثة غريبة من نوعها، احتفظت سيدة أمريكية بجثة زوجها داخل ثلاجة منزلها، لمدة عام كامل.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، فأن الزوج ويدعى "بارتون" كان مصابًا بمرض لو جيريج، المعروف أيضًا باسم ALS، والذي يسبب موت الخلايا العصبية التي تسيطر على عدد من العضلات.

وقررت زوجته السيدة باربرا واتزر، الاحتفاظ بجثته داخل الثلاجة خوفًا من أن يقوم الأطباء بفتح دماغه من أجل دراسة حالته.

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وأكدت السلطات أن مخاوف باربرا لم يكن لها أي أساس يبررها، فقد وجهت إليها تهمة بشأن "التخلي عن الجثة"، التي يمكن أن تعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وأفادت الشرطة، بأن تشريح الجثة لم يعثر على أي علامات على وجود حادث وراء وفاة الزوج.

وقال المحامي، كوب يونج، إنه على الرغم من أنها لم تبلغ على الفور عن وفاة "بارتون"، فإن القانون يقتضي التخلص من الجثة بطريقة سليمة، وهو ما لم يحدث.