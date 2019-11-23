علاج شائع يحد من إصابة الرجال بسرطان البروستاتا بنسبة 24%

أفادت دراسة جديدة أن الرجال الذين يتناولون عقاقير خفض الكوليسترول (الستاتينات) ينخفض لديهم خطر الإصابة بنوع قاتل بسرطان البروستات بنسبة 24%.
وتابع علماء من جامعة "كوينز" بلفاست، حالة أكثر من 44 ألف بريطاني على مدار أكثر من عقدين، حيث تناول بعضهم أقراص خفض الكوليسترول، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وتبين أن الستاتين يحمي من نوع عدواني وغير قابل للشفاء، من سرطان البروستات، المعروف باسم سرطان PTEN-null، الذي ينتشر إلى أعضاء أخرى.
وقال العلماء إن السبب يتمثل في تقليل الستاتين للالتهاب، ويزيد من مستويات المناعة في البروستات.
وتدعم الدراسة هذه مجموعة كبيرة من البحوث الحالية، التي أظهرت أن المرضى الذي يتناولون الستاتين، هم أقل عرضة للوفاة بالسرطان.
ويعتقد فريق البحث أن الكوليسترول في الدم يغذي نمو الورم ويشجع السرطان على الانتشار والعودة، لذا، فإن الستاتينات التي تقلل مستويات الكوليسترول في الدم، تساعد في منع السرطان من أن يصبح أكثر فتكا.
ويعتبر ذلك أول بحث يقيم كيف يمكن أن تؤثر العقاقير على سرطان البروستات، ونُشرت النتائج في مجلة Clinical Cancer Research.
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