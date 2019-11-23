محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة سلطة البنجر على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. مقادير : ( سلطة الشمندر ):٣ ثمرات من البنجر ربع كوب زيت زيتون ربع كوب ليمون Advertisements رشة ملح ربع كوب بقدونس مفروم (حسب الرغبة) طريقة عمل سلطة البنجر ( سلطة الشمندر ): قومي بسلق البنجر في إناء به ماء، واتركيه من ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة. قطعي البنجر إلى قطع صغيرة، واضيفي إليه زيت الزيتون والبقدونس وعصير الليمون والملح. قلبي المكونات جيدا وضعيها في طبق التقديم.

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