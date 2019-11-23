تعرف على توقعات الأبراج وحظك السبت 23-11-2019 والحمل يتخلص من الضغط

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل:
مهنيًا: يجب أن تكون حذرًا لتتمكّن من التخلص من ضغط العمل بروية، وهذا يجنبك إلى حد كبير ارتكاب الخطأ
عاطفيًا: عامل الشريك بما يستحق، ولا سيما إذا كنت مقتنعًا بتمضية حياتك المستقبلية معه، واذا كنت اعزب او منفصل فانه يوم مناسب للقاء الشريك المنتظر
صحيًا: عليك أن تتدارك الأمور بسرعة فقد تبدأ بالشعور بالتعب والإرهاق وحاول اخد قسط من الراحة
اقرا ايضا:
توقعات الأبراج عاطفيًا للأسبوع الثالث من أيلول 2019 "الحوت" عبر عن مشاعرك
برج الثور:
مهنيًا: تصرفات متسرعة قد تسيء إلى صورتك الحقيقية لدى أرباب العمل، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان
عاطفيًا: قدرتك على الإقناع فائقة، وهذا من شأنه المساعدة في تبرير الخطوات المقبلة مع الشريك
صحيًا: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدّعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص
برج الجوزاء:
مهنيا: عليك أن توصل افكارك بأفضل السبل المناسبة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر
عاطفيًا: لا تترك الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما
صحيًا: عليك أن تتمتع بالأجواء الإيجابية من حولك. كن معتدلًا وحاول الاهتمام بصحتك أكثر
برج السرطان:
مهنيًا: قد تعطي توظيفاتك مردودًا جيدًا وتزداد أرباحك لكن الإمساك بزمام الأمور خيرا لك مستقبلا
عاطفيًا: الشريك ليس مضطرًا إلى تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير تجاهك وعليك أن تبادله بالمثل سريعًا
صحيًا: لطالما كنت مثالًا للطباع الهادئة. لذا، لا تنفعل اذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين
برج الاسد:
مهنيًا: قد تختبر يومًا دقيقًا من العلاقات، لكن لا تخف فالنجاح حليفك مهما اشتدت الصعاب ويكون نهاية اليوم ملء بالمفاجات السعيدة
عاطفيًا: عليك إقناع الشريك بمماشاتك حتى النهاية، ولا سيما أن تجاربه السابقة معك غير مشجعة
صحيًا: أنت تبحث هذا اليوم عن منفذ لطاقتك، أفضل وسيلة هي ممارسة الرياضة للمحافظة على صحتك
برج العذراء:
مهنيًا: عليك أن تتنبّه لمصاريفك، وخصوصًا أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا فكن حذر
عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك على المحكّ
صحيًا: عليك الانتباه إلى عدم ممارسة الرياضات القوية التي قد تؤذيك أكثر مما تفيد
:برج الميزان
مهنيًا: إذا شعرت بأن وضعك المهني غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك
عاطفيًا: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات ايجابية على علاقتكما
صحيًا: إيجاد الوقت الملائم للقيام بتمارين رياضية عامل مؤثر من أجل صحة أفضل
برج العقرب:
مهنيًا: إنجازات بالجملة في مجال عملك تولد مزيدًا من الحركة، فتزداد ثقتك بنفسك وتعطيك دافع للافضل
عاطفيًا: يحيطك الشريك بحنانه وإخلاصه لمساعدتك على تجاوز بعض الأمور الصعبة التى مرت بك الفترة الماضية
صحيًا: لا تنزعج من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، تكيف معها في الأيام المقبلة
برج القوس:
مهنيًا: يحذرك الفلك اليوم بعض الخلافات عابرة مع الزملاء على أولويات العمل، لكن الأمر لا يستحق الذكر
عاطفيًا: الرتابة في العلاقة بالشريك تدفعك إلى البحث عن حلول لها، وتعود المياه الى مجاريها
صحيًا: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحول، والقيام بخطوة جديدة لاستعادة عافيتك الصحية
برج الجدي
مهنيًا: تخلق من لا شيء شيئًا، وهذه صفة مميزة لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الآخرين واضف اليها تطوير الذات حتى تصل الى كلشيء تحلم به
عاطفيًا: إذا كنت لا تحتمل الارتباط بشريك، لا تطلق الوعود لأنك لن تلتزم بيها فكسر القلوب ليس من صفاتك
صحيًا: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من أجل صحة افضل وتذكر ان الماء ضروري لصحتك
برج الدلو:
مهنيًا: تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين فحاول ان تبذل المزيد من الجهد حتى تصل الى ماتريد على الصعيد المهني او الدراسي
عاطفيًا: الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول ان تستفيد من ذلك والصدق هو اساس اي علاقة ناجحة
صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية
برج الحوت:
مهنيًا: لا تحاول ان تستبق الأمور، فهذا قد يدفعك لارتكاب بعض الأخطاء، ووضعك لا يسمح بذلك
عاطفيا: لا تكن أنانيًا مع الشريك، فهو قدّم تضحيات كبيرة في سبيل إسعادك اراحتك فلاتنسي كل ما قدمه لك
صحيًا: إسرافك المفرط في العمل ينعكس سلبًا على وضعك الصحي ويبقيك في حال من التوتر والعصبية الزائدة
قد يهمك ايضاً:
تعرف على أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع منها حظوظ كبيرة لمواليد الأبراج الترابية
اكتشفي عطرك المناسب لكِ وفق الأبراج الفلكية
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على توقعات الأبراج وحظك السبت 23-11-2019 والحمل يتخلص من الضغط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.