تعرف على توقعات الأبراج وحظك السبت 23-11-2019 والحمل يتخلص من الضغط

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

مهنيًا: يجب أن تكون حذرًا لتتمكّن من التخلص من ضغط العمل بروية، وهذا يجنبك إلى حد كبير ارتكاب الخطأ

عاطفيًا: عامل الشريك بما يستحق، ولا سيما إذا كنت مقتنعًا بتمضية حياتك المستقبلية معه، واذا كنت اعزب او منفصل فانه يوم مناسب للقاء الشريك المنتظر

صحيًا: عليك أن تتدارك الأمور بسرعة فقد تبدأ بالشعور بالتعب والإرهاق وحاول اخد قسط من الراحة

اقرا ايضا:

توقعات الأبراج عاطفيًا للأسبوع الثالث من أيلول 2019 "الحوت" عبر عن مشاعرك

برج الثور:

مهنيًا: تصرفات متسرعة قد تسيء إلى صورتك الحقيقية لدى أرباب العمل، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان

عاطفيًا: قدرتك على الإقناع فائقة، وهذا من شأنه المساعدة في تبرير الخطوات المقبلة مع الشريك

صحيًا: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدّعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص

برج الجوزاء:

مهنيا: عليك أن توصل افكارك بأفضل السبل المناسبة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر

عاطفيًا: لا تترك الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما

صحيًا: عليك أن تتمتع بالأجواء الإيجابية من حولك. كن معتدلًا وحاول الاهتمام بصحتك أكثر

برج السرطان:

مهنيًا: قد تعطي توظيفاتك مردودًا جيدًا وتزداد أرباحك لكن الإمساك بزمام الأمور خيرا لك مستقبلا

عاطفيًا: الشريك ليس مضطرًا إلى تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير تجاهك وعليك أن تبادله بالمثل سريعًا

صحيًا: لطالما كنت مثالًا للطباع الهادئة. لذا، لا تنفعل اذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين

برج الاسد:

مهنيًا: قد تختبر يومًا دقيقًا من العلاقات، لكن لا تخف فالنجاح حليفك مهما اشتدت الصعاب ويكون نهاية اليوم ملء بالمفاجات السعيدة

عاطفيًا: عليك إقناع الشريك بمماشاتك حتى النهاية، ولا سيما أن تجاربه السابقة معك غير مشجعة

صحيًا: أنت تبحث هذا اليوم عن منفذ لطاقتك، أفضل وسيلة هي ممارسة الرياضة للمحافظة على صحتك

برج العذراء:

مهنيًا: عليك أن تتنبّه لمصاريفك، وخصوصًا أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا فكن حذر

عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك على المحكّ

صحيًا: عليك الانتباه إلى عدم ممارسة الرياضات القوية التي قد تؤذيك أكثر مما تفيد

Advertisements

:برج الميزان

مهنيًا: إذا شعرت بأن وضعك المهني غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك

عاطفيًا: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات ايجابية على علاقتكما

صحيًا: إيجاد الوقت الملائم للقيام بتمارين رياضية عامل مؤثر من أجل صحة أفضل

برج العقرب:

مهنيًا: إنجازات بالجملة في مجال عملك تولد مزيدًا من الحركة، فتزداد ثقتك بنفسك وتعطيك دافع للافضل

عاطفيًا: يحيطك الشريك بحنانه وإخلاصه لمساعدتك على تجاوز بعض الأمور الصعبة التى مرت بك الفترة الماضية

صحيًا: لا تنزعج من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، تكيف معها في الأيام المقبلة

برج القوس:

مهنيًا: يحذرك الفلك اليوم بعض الخلافات عابرة مع الزملاء على أولويات العمل، لكن الأمر لا يستحق الذكر

عاطفيًا: الرتابة في العلاقة بالشريك تدفعك إلى البحث عن حلول لها، وتعود المياه الى مجاريها

صحيًا: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحول، والقيام بخطوة جديدة لاستعادة عافيتك الصحية

برج الجدي

مهنيًا: تخلق من لا شيء شيئًا، وهذه صفة مميزة لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الآخرين واضف اليها تطوير الذات حتى تصل الى كلشيء تحلم به

عاطفيًا: إذا كنت لا تحتمل الارتباط بشريك، لا تطلق الوعود لأنك لن تلتزم بيها فكسر القلوب ليس من صفاتك

صحيًا: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من أجل صحة افضل وتذكر ان الماء ضروري لصحتك

برج الدلو:

مهنيًا: تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين فحاول ان تبذل المزيد من الجهد حتى تصل الى ماتريد على الصعيد المهني او الدراسي

عاطفيًا: الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول ان تستفيد من ذلك والصدق هو اساس اي علاقة ناجحة

صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية

برج الحوت:

مهنيًا: لا تحاول ان تستبق الأمور، فهذا قد يدفعك لارتكاب بعض الأخطاء، ووضعك لا يسمح بذلك

عاطفيا: لا تكن أنانيًا مع الشريك، فهو قدّم تضحيات كبيرة في سبيل إسعادك اراحتك فلاتنسي كل ما قدمه لك

صحيًا: إسرافك المفرط في العمل ينعكس سلبًا على وضعك الصحي ويبقيك في حال من التوتر والعصبية الزائدة

قد يهمك ايضاً:

تعرف على أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع منها حظوظ كبيرة لمواليد الأبراج الترابية

اكتشفي عطرك المناسب لكِ وفق الأبراج الفلكية