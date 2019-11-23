أجمل إطلالات النجمات في العرض الأول لفيلم "تشارليز أنجلز" في لندن

لندن ـ كاتيا حداد
مع إنطلاق العرض الأول لفيلم Charlie's Angels premiere في لندن، ظهرت أناقة العديد من الممثلات والنجمات وأبرزهم Kristen Stewart وNaomi Scott بأجمل الإطلالات الساحرة وفساتين السهرة الفاخرة.
إليك أجمل إطلالات العديد من النجمات خلال العروض الأولي لهذا الفيلم في لندن، لتختاري من خلالهن أجمل الصيحات الفاخرة في المناسبات المقبلة.
تألقت النجمة Kristen Stewart بفستان سهرة طويل مع نقشات
المتداخلة بلوني الابيض والاسود من توقيع Thom Browne وتميّز بقصة السترابلس البارزة مع الخصر الضيق والمحدّد، قبل أن ينسدل التصميم بشكل فاخر على جسمها مع الطيات العريضة التي تنسدل براحة تامة. كما سحرتنا أناقة النجمة Naomi Scott بموضة التصاميم الشبابية التي تبرز بأسلوب الـPVC ذات اللون الاسود مع الفستان المطبع بالورود بتدرجات نيلية وبراقة.
أما الجميلة Ella Balinska فتألقت بفستان أسود طويل مع الشق الجانبي، وبرزت قامتها بكثير من التميّز مع قصة الظهر المكشوف والياقة العالية. ولا يمكن إلا أن نثني على إطلالة الجميلة Elizabeth Banks مع الفستان الاسود الشبابي الذي يتخطى حدود الركبة، مع الفراغات الجانبية التي تكشف عن مفاتنها. ونسّقتها مع الصندل العصري بالرباط المريح. وبدت إطلالة Lucy Watson ملفتة مع الفستان الاسود القصير والمخملي الذي اختارته باللون الاسود مع العقد الجانبية البراقة بتدرجات اللون الفضي.
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