في عيد ميلادها الـ26.. محطات في حياة النجمة الأمريكية "مايلي سايرس"

ظهرت في العديد من الأفلام خلال طفولتها، وقدمت في مراهقتها شخصية "هانا مونتانا"، التي تعد بمثابة الانطلاقة الحقيقية لها، حيث اشتهرت بها عالميًا، وأحبها كثير من الأطفال والمراهقين.

وتحتفل المغنية والممثلة وكاتبة الأغاني الأمريكية مايلي سايرس، اليوم، بعيد ميلادها الـ26، وبهذه المناسبة رصد "هن" أبرز المعلومات عن الفنانة:

من هي مايلي سايرس ؟

اسمها الحقيقي هو "ديستني هوپ سايرس" ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في "تينسي" وهي الأخت الوسطى بين أخوين وأختين.

وهي ممثلة ومغنية بوب، ومعروفة بأنها نجمة ديزني، حيث وصلت إلى الشهرة كمراهقة محبوبة في المسلسل التلفزيوني "هانا مونتانا"، الذي تم عرضه على شبكة قنوات ديزني، وأخذت بسببه المركز الـ35 في قائمة مجلة "فوربس" للمشاهير المئة، وتُعتبر مايلي واحدة من أغنى المشاهير المراهقين في جيلها.

بدأت مشوارها الغنائي عندما كانت تبلغ من العمر 8 سنوات، وحصدت العديد من الجوائز، كما أن إحدى ألبوماتها فاز بالمركز الثاني عالميا.

عام 2008 أصدرت مايلي ألبومًا بعنوان Breakout، تصدر المركز الأول في قائمة "بيلبورد" خلال أسبوع واحد من إصداره، ولم يؤكد الألبوم مسيرتها المهنية كمغنية فقط، بل منحها أيضا بداية خيالية لمسيرتها كمؤلفة أغاني، حيث أنها شاركت في كتابة 8 أغاني من أصل 10 في الألبوم.

وبشكل عام رشحت مايلي سايرس لأكثر من 100 جائزة مختلفة عن أعمالها المميزة في التمثيل والغناء وكتابة الأغاني، وفازت بأكثر من 50 جائزة ضمن مختلف الفئات ومنها جائزة MTV للأفلام وجائزة اختيار المراهقين وجوائز خيار الشعب.

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حياة مايلي سايرس العاطفية

ارتبطت الفنانة مايلي سايرس بالمغني والممثل "نيك جوناس"، من يونيو 2006 حتى ديسمبر عام 2007.

ثم ارتبطت بعارض الأزياء "جاستن غاستون" لمدة تسعة أشهر في عام 2009.

وفي 6 يونيو من عام 2013 أعلنت خطوبتها من الممثل الأسترالي "ليام هيمسورث"، ولكنَّ الثنائي أنهيا علاقتهما رسميًا في عام 2013.

وفي عام 2015 أعلنت مايلي و"ليام هيمسورث" خطوبتهما للمرة الثانية، وتزوج الثنائي في 23 ديسمبر عام 2018، ضمن حفل خاص في مدينة فرانكلين بولاية "تينيسي".

وبعد 8 أشهر من الزواج، قالت مايلي سايرس بحسب مجلة "بيبول"، إنها تفضل الفتيات، لذا قررت الانفصال عن زوجها، وتم الانفصال بالاتفاق بينهما وليركز كل منهما على مسيرة الفنية.